Muere Bimba Bosé a los 41 años

La cantante, modelo y artista multidisciplinar española Bimba Bosé falleció hoy en Madrid a los 41 años de un cáncer de mama, según fuentes familiares

Rodeada de su familia más cercana, la nieta del torero Luis Miguel Dominguín y la actriz Lucia Bosé murió en el madrileño Hospital Ramón y Cajal tras dos años de lucha contra el cáncer.

La sobrina del cantante Miguel Bosé anunció en mayo de 2014 que padecía cáncer de mama en el seno izquierdo. Tras someterse entonces a una mastectomía, su lucha contra la enfermedad ha sido infatigable.

“Me diagnosticaron cáncer en la mama izquierda hace dos años. Desde entonces sigo en tratamiento. No es que tenga una recaída, es que nunca me he curado. Sigo en tratamiento y va para largo”, decía el comunicado enviado por la cantante y modelo.

Durante la enfermedad, con la que luchó junto a su actual pareja, el también modelo y DJ británico Charlie Centa, la musa y gran amiga del modista español David Delfín siempre mantuvo una actitud positiva y continuó trabajando durante todo el tiempo que pudo, sin perder la sonrisa, convencida de que vencería al cáncer.

La modelo madre dos niños Dora Postigo, de 12 años, y June Postigo,de 5, inició una carrera exitosa como modelo para posteriormente, probar suerte como cantante, actriz de cine y televisión

Bimba Bosé debutó en 2007 como cantante junto a su tío Miguel Bosé al grabar juntos el tema Como un lobo, del disco Papito canción que tiene más de 21 millones de reproducciones en YouTube.

Creó su propio sello discográfico y formó parte del grupo The Cabriolets, con el que debutó con el 7 de mayo de 2007 cantando una versión de “Como yo te amo”, de Rocío Jurado.

