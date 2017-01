La Volpe no teme a ser cesado por la directiva del América

Que América tenga dos derrotas en lo que va del Clausura 2017 no es motivo suficiente para que Ricardo La Volpe considere que los focos rojos se han encendido en el conjunto de Coapa o para que el argentino pierda el sueño.

“Los focos rojos que decís vos, yo como director técnico y la experiencia que tengo, los focos rojos no se me pasan por la cabeza. Si una directiva tiene que tomar una decisión que la tome, no es que esto no me deje dormir o no dormir”, señaló.

El Bigotón sabe que todo DT siempre debe tener su maleta lista, pero en este momento no le pasa por la mente dejar a las Águilas, sino trabajar para mejorar los resultados.

“La enseñanza que me dieron cuando me estaba recibiendo de técnico, escuché a Trelles que dijo ‘tienen que tener siempre la valijita hecha’. Después de haber escuchado la experiencia de ese señor y lo que logró, aprendí que siempre tengo la maleta hecha, eso no me pasa por acá (por la mente)”, mencionó el timonel azulcrema.

Aunque el marcador indicó un 4-2 a favor de Tigres, para La Volpe la diferencia fue simplemente en que no tuvieron la misma contundencia que los felinos y a que les regalaron espacios que los atacantes universitarios aprovecharon a la perfección.

“El futbol tiene cosas de contundencia, las opciones de gol que el equipo genera hay que culminarlas, no culminamos unas jugadas clarísimas. Creo que tuvimos hasta el 3-2 clarísimo en un mano a mano de Darwin que hubiera cambiado el partido, si no tienes esa contundencia, sí veo el partido muy parejo.

“No hay sorpresa porque nos enfrentamos hace un mes atrás (en la final), la sorpresa está en que hoy fueron más contundentes ellos que nosotros y nosotros regalamos algunos espacios que en el partido de la final no los regalamos”, concluyó el timonel americanista

