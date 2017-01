Fidel Herrera, acusado de dar a niños medicamentos falsos, renuncia como cónsul

El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ha acusado a sus antecesores Fidel Herrera y a Javier Duarte de comprar falsos tratamientos para tratar el cáncer a niños en Veracruz y la compra de pruebas inservibles de VIH para desviar los recursos de la Secretaría de Salud estatal. El panista ya interpuso una denuncia penal contra ambos y confió en que tanto la Fiscalía del estado como la PGR eviten que el hasta ahora ex Cónsul de México en Barcelona se fugue como lo hizo Javier Duarte.

El Cónsul de México en Barcelona, Fidel Herrera Beltrán, renunció al cargo en medio de las acusaciones de que durante su administración como Gobernador de Veracruz se compraron medicamentos apócrifos para tratar el cáncer, que fueron suministrados a niños.

De acuerdo con la denuncia de Miguel Ángel Yunes, Herrera y Javier Duarte de Ochoa, los dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido del Presidente Enrique Peña Nieto, desviaron esos recursos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó esta mañana la renuncia del ex mandatario:

“Fidel Herrera Beltrán, quien se venía desempeñando como Cónsul de México en Barcelona, presentó su renuncia con carácter de irrevocable este fin de semana”.

El 17 de enero pasado, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) exigió en un comunicado que se investigue el presunto falseo de quimioterapias para tratar a niños con cáncer en Veracruz y que de comprobarse, sea considerado como un “crimen de lesa humanidad”.

“Las inconsistencias en la aplicación de quimioterapias en niños de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, reveladas por el actual mandatario de esa entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, deben investigarse sin motivaciones políticas y con el único objetivo de llegar a la verdad para que, de comprobarse, se sancionen de forma contundente”, llamó la organización.

El mandatario de Veracruz, Yunes Linares, acusó que las irregularidades fueron detectadas desde la gestión de Fidel Herrera Beltrán, Cónsul de México en Barcelona.

Un posterior comunicado del laboratorio Roche lo confirmó.

No sólo hubo quimios falsas para niños, también pruebas de VIH: ex titular de Salud de Veracruz

El mismo día, el ex titular de Salud de Veracruz, Antonio Nemi Dib, recordó que él había detectó que la dependencia compró pruebas falsas para detectar el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y alertó que que existen casos “más graves”.

Yunes acusó que pese a que el problema fue detectado en julio de 2010, durante la gestión de Herrera, la administración de Duarte no suspendió la compra del falso fármaco a la empresas que lo distribuían, vinculadas al Diputado federal Jorge Carvallo, del PRI.

Tan solo una de estas tres empresas facturó de 2007 a 2013 un total de cinco millones de dólares, denunció ese día.

Poco después reveló que fueron muchos más contratos, y prometió dar a conocerlos públicamente. Al menos tres empresas están involucradas.

Yunes acusó que ambos ex mandatarios debieron haber sido informados: “Ante el aviso de Roche de que este era un medicamento falsificado, se tuvo que notificar tanto a Herrera, como a Duarte”, dijo el funcionario.

Sin embargo explicó que las pruebas de los hechos fueron destruidas:

“Destruyeron todos los elementos documentales, de tal manera que cuando supieron que Roche había expresado que esto no correspondía a un medicamento fabricado por ellos empezaron a ocultar evidencias como lo han hecho en otras áreas del gobierno.

El mandatario veracruzano informó que el resultado de un estudio realizado por un laboratorio sobre el uso de medicamentos clonados para la atención de niños con cáncer, reveló que los pacientes sólo recibían dosis de agua destilada, en lugar del medicamento prescrito para combatir la enfermedad.

El panista no precisó el número de menores afectados, pero refirió que “la quimioterapia que se administraba a niños no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada”.

El Gobernador panista tampoco informó el nombre de los funcionarios duartistas involucrados en estos hechos y señaló que las investigaciones aún están en proceso.

“Esto nos parece realmente un pecado brutal, un atentado contra la vida de los niños y se está terminando de analizar y, en su momento, se presentan las denuncias”, expresó.

El gobernador blanquiazul también dio a conocer el hallazgo de bodegas con medicamentos caducados, cuyo origen y condiciones de compra todavía se desconocen.

Aseguró que se abrió una investigación para determinar si estos fueron adquiridos en esas condiciones o si la administración anterior permitió que se venciera su fecha de caducidad.

El priista Duarte de Ochoa desapareció desde el pasado 13 de octubre y la Procuraduría General de la República (PGR) asegura que ya lo busca a nivel internacional.

Fidel Herrera asumió el cargo el 19 de octubre de 2015, en medio de críticas al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ante las acusaciones de corrupción y de una presunta relación del ex mandatario con el crimen organizado.

