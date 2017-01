Desecha SCJN primeros amparos contra “gasolinazo”

Los recursos provenientes de cinco municipios de Jalisco referían tres controversias constitucionales

Las tres controversias constitucionales promovidas por cinco municipios de Jalisco para impugnar el aumento del precio de la gasolina fueron desechadas por un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los recursos que se presentaron el 11 de enero por los ayuntamientos de Guadalajara y Tlajomulco, y de manera conjunta por Zapopan, Tlaquepaque y Zapotlanejo, fueron interpuestos por gobernados por alcaldes de Movimiento Ciudadano (MC).

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, aún no se conocen los motivos de la improcedencia ni los acuerdos de desechamiento notificados el pasado viernes, así como el nombre del ministro o ministra que los dictaron.

El fallo no causa sorpresa, pues el máximo tribunal repetidamente ha sostenido que los municipios no tienen ninguna facultad constitucional en materia de hidrocarburos, sus derivados o sus precios, por lo que los alcaldes no pueden promover esos recursos simplemente porque les parece incorrecto el aumento.

En el caso de la controversia presentada de manera conjunta por tres municipios, la SCJN ya también ha determinado en varios casos que no existe la representación común en estos litigios, por lo que cada ayuntamiento tiene que promover su propia demanda.

