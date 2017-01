La simulación oficialista de la austeridad

Por: Manuel Narváez Narfváez

De la indignación nacional por el gasolinazo pasamos a la simulación gubernamental de la austeridad.

Han sido tantas las agruras provocadas a la aristocracia partidista mexicana en las redes sociales por parte de internautas y, en las calles por una sociedad enardecida que reclama fin al derroche del dinero público, privilegios y prebendas que reciben unos cuantos miles de funcionarios públicos y representantes populares que en los últimos días, algunos de ellos, se han volcado a mediatizar supuestos ahorros y planes de austeridad.

En el caso del mandamás de Nuevo León, éste anunció un descuento de hasta el 20% en su salario. Otros han copiado la medida pero en menores porcentajes, aunque ninguno aclara cuál será la base para aplicar las reducciones salariales.

La duda, además de la desconfianza generada entre la población que les cree muy poco o casi nada, es que si dichos descuentos se harán sobre los ingresos que maquillan y comparten a la opinión pública o, aplicará directamente al billetote grande que celosamente ocultan al ciudadano común.

A los que ya les anda por ablandar el reclamo popular, es a los diputados federales del PRI que subieron a escena y presentaron un decálogo de medidas para reducir el gasto público. Entre otras, destaca la reducción de diputados pluris, eliminación de vales de gasolina, despensas, etc.; nada que no hayan cacaraqueado ya en campañas pasadas. Demagogia pura, porque si quisieran ya lo hubiesen hecho, pues tienen mayoría en el congreso federal.

Con la credibilidad del presidente de la república y del propio partido pulverizada, los legisladores tricolores pretender embaucar a los débiles de memoria con el petatito del muerto. Esa película de reducir en 100 el número actual de diputados plurinominales ya es muy vieja y nadie la compra por falaz. Hace tiempo que perdimos la esperanza de deshacernos de tanto parasito que vive por y para el presupuesto del congreso federal.

Pero bueno, al menos los padres de la demagogia mexicana intentan resucitar muertos mientras que otras sanguijuelas con capacidad de almacenamiento tamaño jumbo, se resisten a desprenderse del paciente desangrado (Presupuesto). Tales son los casos de la comisión nacional de los derechos humanos (CNDH), el instituto nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales (INAI), el Instituto Nacional Electoral (INE), la suprema corte de ¿justicia? (SCJ), el Tribunal electoral del poder judicial de la federación TEPJF), la comisión federal de telecomunicaciones (Cofetel), la Cofece, la CNBV, la CNSM, etc. y, sus pares estatales.

En el caso particular de Chihuahua, entidad en la que resido, el gobernador Javier Corral presentó su propio plan de austeridad. Destaca la venta de las aeronaves y la mansión que usaron, abusaron y ocuparon los exgobernadores Reyes Baeza (Issste) y César Duarte.

El chihuahuense presumió al corte de sus primeros 100 días al frente del gobierno, el ahorro de 389 mdp, producto de la cancelación de contratos con los medios de comunicación y la eliminación de plazas. Desafortunadamente la nómina real que perciben desde el primer cráneo hasta el cuarto nivel quedó intocada, si lo hubiesen hecho, el ahorro sería mucho mayor.

De toda esta simulación me irrita la concepción de ahorro y austeridad de gobernantes y funcionarios públicos mexicanos, que solo confirman su desapego a los principios éticos de gobiernos honestos y transparentes, peor aún es tener que seguir soportando a estos pelafustanes insufribles y reciclables.

Sin embargo, tal simulación de la aristocracia política azteca parece haber cansado ya a la raza; para muestra un botón: en la CDMX aventaron jitomates al Diputado César Camacho (PRI) y le exigieron que regrese el bono navideño de 150 mil pesos. Al respecto, el senador panista Roberto Gil Zuarth condenó la “agresión”, lamentablemente el plurinominal no muestra la misma solidaridad con los contribuyentes cuando se embolsa más de 400 mil pesos mensuales por el desinterés de servir a la patria desde la cámara alta.

En conclusión, los intentos de unos cuantos gobernantes por contener el descontento popular como resultado del atraco a los bolsillos por el gasolinazo, no han sido suficientes por pírricos e insultantes. Hasta el momento se desconoce el monto o la suma de las reducciones salariales y otros rubros que han pregonado. Nadie sabe qué sucederá con esos recursos, a dónde irán, ni quién los recolectará; lo único cierto es que ya están presupuestados. Mientras tanto los ingresos de los trabajadores mexicanos se vieron seriamente afectados y sin posibilidades de recuperarlo algún día.

P.D. Les recuerdo a los legisladores federales con residencia en Chihuahua capital: Juan Blanco (PAN), Alejandro Domínguez (PRI), Hortensia Aragón (PRD), Luis Fernando Mesta (PAN), Patricio Martínez (PRI) y Graciela Ortíz (PRI), que la canasta básica incluye producto de gallina, el que pueden utilizar para devolver los bonos navideños o arriesgarse a que les decoren la humanidad con yemas y claras.

