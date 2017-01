Convocan a construir el “Muro de las Flores”

Chihuahua.- Ante la llegada de Donald Trump, un muro de flores en los 3 mil 500 kilómetros que dividen la frontera entre Estados Unidos y Chihuahua. La Secretaría de Cultura convoca a la ciudadanía, intelectuales, artistas, políticos, organizaciones a construir el muro de las flores.

Ciudadanos del Mundo

Reciban este mensaje destinado a difundir los ideales de la concordia, la colaboración

internacional y la necesidad de construir un mundo sin fronteras.

Ciudadano Gobernador del Estado de Chihuahua

Javier Corral Jurado

Se demolió el muro de Berlín y surgió la esperanza de que jamás fuese levantado otro parecido.

Ante el resurgimiento de la intolerancia y los suprematismos nacionalistas, aquí y ahora, Chihuahua, México levanta el

muro de las flores sobre tres mil quinientos kilómetros de frontera, para integrar y comunicar, para construir sólidos

puentes de unión.

A todos los ciudadanos del mundo, los convocamos de nuevo para defender los derechos humanos. Hombres y mujeres

nos han dado el ejemplo para avanzar en la historia con dignidad e independencia.

Este muro transparente, hecho de lenguaje y de comunicación, recogerá los pensamientos de todos los participantes en

la edición de un documento que será como una flor que no se marchita: Una memoria para las generaciones venideras,

encarnando el patrimonio de su libertad irrenunciable: migración es vida, vida es migración.

Los pueblos, las culturas y las civilizaciones se han desplazado desde su aparición en el planeta tierra; el origen mismo

de la vida y la historia de su evolución no es sino la historia del cambio y la transmigración, hasta llegar al surgimiento de

su forma más intrincada y compleja: la de la especie humana.

Vida es intercambio y es también movimiento, y sólo los pueblos que se han creído elegidos y superiores, han terminado

por sucumbir a sus propios delirios y a las catástrofes ocasionadas por el siniestro racismo.

Nadie en su sano juicio puede ignorar que la dinámica de la globalización necesita del nomadismo intelectual y físico que,

para fortuna de todos, nos ha caracterizado como género desde siempre. Aceptar nuestra naturaleza es aprender a

compartir nuestro mundo hacia todas las direcciones, como ocurrió desde el principio de nuestro tiempo…

Por el bien de la causa, su participación será recibida con todo nuestro reconocimiento.

For the sake of this cause, your participation will be most welcome.

Pour les besoins de la cause, j’éspère votre réponse, mil. Battre l’appel. Avec reconnaissanse.

Dada su notable trayectoria le invitamos a participar con texto de su autoría que no rebase una cuartilla,

mismo que pedimos enviar al correo: elmurodelasflores@gmail.com.

Agueda Lozano

Secretaria de Cultura del Estado de Chihuahua

