CH7 arremete contra directivos de la Liga MX

Para nadie es un secreto que los directivos del balompié mexicano se inclinan por los servicios de los jugadores extranjeros. Ya sea porque los promotores lo colocan a la fuerza en los clubes, o por negocios que les son más redituables a sus intereses, pero lo que es una realidad es que la Liga MX se ha llenado, principalmente, de elementos sudamericanos, relegando a los mexicanos a un segundo, tercero, cuarto plano, o bien, olvidándose totalmente de ellos.

Con la nueva regla 10/8, que permite contar con un máximo de diez elementos naturalizados y extranjeros en los partidos que disputen, ha hecho que se olviden de los jugadores aztecas. Su participación cada vez es más reducida y en un futuro cercano se empezarán a ver las grandes problemáticas que esta medida tan polémica traerá consigo.

Por tal motivo, Javier Hernández, quien es uno de los futbolistas referentes de nuestro país, sigue sin entender porque los directivos de la Liga MX prefieren a un jugador extranjero sobre uno mexicano.

El futbolista mexicano puso como ejemplo el caso de Omar Bravo, quien se encuentra sin equipo y no lo quisieron en ningún club de Primera División o de Ascenso MX.

“Ves lo de Omar Bravo, a veces es complicado e injusto, pero si él tuviera otra bandera (nacionalidad) tendría equipo facilísimo con cualquier representante que estuviera. Lamentablemente es el goleador histórico de Chivas y es mexicano”, señaló Javier Hernández.

Chicharito dijo sentirse inconforme con la forma en la que se manejan los contratos de los futbolistas extranjeros y como desechan a los compatriotas.

“Observas a muchísimos jugadores que lo hagan bien o lo hagan mal de 37 o 38 años, que pasan de un equipo a otro, creciendo, con contrato y que se retiran a los 39 años porque son extranjeros. El problema es porque sí se los pagan a otros jugadores que tienen otra bandera, se lo merezcan o no. Los extranjeros, vienen a hacerlo de la mejor manera, les va bien, se quedan, si les va mal, tratan de buscar su salida como todos. Pero esas oportunidades no nos la brindan a los jugadores mexicanos”, argumentó el atacante del Bayer Leverkusen.

Javier es uno de los futbolistas que apoya el Sindicato de jugadores mexicanos, movimiento que está impulsando Rafa Márquez. Sin embargo, cree que el problema son los directivos y no los jugadores que arriban a nuestro país.

“Me parece excelente. ¿Cómo no me va a gustar una iniciativa que ayuda al futbolista mexicano? Conviví con muchísimos jugadores extranjeros, competí con ellos. El problema no es de los jugadores extranjeros, es de quién los trae, de quién hace las reglas para que vengan, de quién les paga mucho más que a un mexicano”, finalizó Chicharito.

REGRESA LA BUNDESLIGA. Con miras a la segunda parte de la temporada 2016-2017, en el equipo del Bayer Leverkusen esperan el repunte del atacante Chicharito Hernández, quien cerró el año con sequía goleadora y ante Hertha Berlín podría empezar esta tarde a olvidar la última parte del 2016.

El mexicano cumple con su segunda campaña en la Bundesliga y después de realizar una mini pretemporada en Florida, Estados Unidos, todo el equipo también desea escalar en la tabla general, en la que se ubican en casillero 9 con 21 puntos y lejos de los cupos europeos.

El sábado, el Leipzig recibirá al Eintracht, en un partido que despierta expectación, puesto que puede estar en juego la pregunta de si podrá al menos lograr que la desventaja frente al Bayern no aumente.

Crónica

Comentarios

comentarios