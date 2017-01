AUDIO No devolveré ´bono navideño´: Juan Blanco

Chihuahua.- El diputado Federal del Partido Acción Nacional (PAN) por el Sexto distrito, Juan Blanco Saldivar informó que no regresará el bono navideño que recibió el año pasado, el cual fue de 147 mil 750 pesos, pues argumentó que no se trata de un bono, si no de su aguinaldo por el trabajo legislativo que realizó en el año.

El legislador manifestó en cambio que este recurso lo ha destinado para el trabajo en diversas comunidades del estado.

“Es el aguinaldo, bono no tuvimos como tal, yo he destinado prácticamente todo ese dinero al trabajo que estamos haciendo con las comunidades”; expresó.

Blanco Saldivar mencionó que él fue el único diputado federal por el PAN que ganó por mayoría de votos y reiteró que utilizará todo este recurso para apoyar grupos vulnerables.

“Dejame también recordarles que yo soy el único diputado del PAN que ganó en el 2015, soy el único diputado electo por un distrito de mayoría, soy yo el único, el sexto distrito, la mitad de la ciudad de Chihuahua, sin embargo soy diputado por el estado y lo he estado recorriendo todo, llevando apoyos en libros, en cobijas, medicinas y juguetes y voy a destinar toda esa partida para apoyar a esos grupos vulnerables”.

En días pasados, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Asamblea Constituyente, César Camacho Quiroz, fue objeto de una agresión con tomates, por no devolver el bono que el Congreso de la Unión le otorgó a los legisladores.

