Piden a Backstreet Boys cantar en toma de protesta de Trump

Ciudad de México.- A los Backstreet Boys se les pidió que canten en la toma de protesta de Donald Trump que se llevará a cabo el día de mañana.

Como te hemos informado, son varios los artistas que se han negado a ser participes del evento que oficializará al magnate como el nuevo presidente de Estados Unidos. Otros más han desertado.

Ahora se les pide a los BSB que tomen las riendas. “Me pidieron que pidiera a los chicos cantar”, dijo Bryan Littrell a un camarógrafo de TMZ.

Pero, ¿aceptó la banda? “Simplemente no funcionó. Yo hubiera estado si pudiera pero estamos empezando los ensayos para nuestro espectáculo en Las Vegas. Así que simplemente no podrá suceder. Simplemente no podemos hacer, lo cual está bien”.

Asimismo se le preguntó por qué apoya a Trump, a lo que respondió: “Hollywood necesita relajarse. Estamos hablando de la comandante en jefe. Estamos hablando de respeto… Va hacer cosas grandes. Tengo fe en el sistema. Tengo fe en su carácter, sus creencias, sus bolas”.

