Pide Gabriel Durán destitución de Héctor Gurrola

Chihuahua.- Tras darse a conocer los antecedentes penales del encargado del Gimnasio Adaptado del Instituto de Cultura Física y Deporte, Hector Jesús Gurrola Garibaldi, por organizar fiestas ´rave´ dónde, además de la participación de menores de edad se consumían drogas, el abogado Gabriel Durán pidió a la alcaldesa María Eugenia Campos Galván que lo destituya de su cargo ya que según dijo no es apto para estar en dicho puesto.

Más allá de no considerarlo apto para su función por sus antecedentes, el demandante, indicó que el funcionario no representa los valores de los funcionarios que deben estar en la administración municipal, además señaló que no cumple con el perfil pues no fue aprobado por los estándares de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la carrera de Motricidad Humana, de dónde egresó.

“A nosotros nos preocupa saber a qué va a estar convocando a la juventud, al deporte o a este tipo de fiestas”; sentenció Gabriel Durán.

Un último motivo por lo que el priista pidió a la edil que remueva a Gurrola de su cargo, es que en su oficina tenía imágenes del Partido Acción Nacional lo cual es una falta a la ley de responsabilidad de Servidores Públicos.

Durán expresó que si la alcaldesa no actúa en contra del funcionario presentará un oficio para pedir que lo separe por no cumplir con el perfil apropiado y por haber violado la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

“Este joven no tiene la incapacidad para estar ahí, es incompetente y en esa incompetencia se esconde para cometer este tipo de hechos”; expresó el abogado.

“Nosotros sabemos que ella apegada a la buena administración que quiere hacer de su gobierno seguramente va a tomar cartas en el asunto pero aún así nosotros queremos ser puntuales y decir que nos preocupa como ciudadanos que se esté convocando a los jóvenes a este tipo de situaciones”; finalizó.

