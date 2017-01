La detienen por intentar hacer efectivo un cheque falso

Una mujer de 20 años fue asegurada por elementos municipales en una institución bancaria del norte de la ciudad, luego de pretender cambiar un cheque por 300 mil pesos, cuya firma no correspondía a la original y quien en su defensa indicó haber acudido como favor a una amiga que se lo entregó para tal fin.

Los policías llegaron a la intersección de las avenidas Vallarta y Tecnológico, en la colonia Insurgentes, donde se ubica una sucursal del banco Santander y se entrevistaron con las autoridades de la institución, mismas que señalaron a la joven Andrea Priscila C. R., de 20 años de edad como la portadora del documento.

A su vez, el propietario de la cuenta explicó que le habían llamado del banco para que se presentara a revisar el documento cuya firma desconoció de inmediato, pero no aportó mayores datos a los municipales sobre la forma en que llegó a manos de una persona extraña.

En ese sentido, por ser probable responsable de un delito, la joven fue trasladada a la comandancia norte en tanto se documentaba su puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado.

