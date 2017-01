Van contra estrella de Acereros

* Por balconeo de coach en redes

Mike Tomlin, entrenador de Pittsburgh, criticó a su receptor, Antonio Brown, por el video que lo puso en evidencia; dijo que habrá una sanción por esa falta, aunque no dejó clara cuál será ésta

No hay vuelta de hoja. El mundo de los deportes en la actualidad no puede ser concebido si no es compartiendo las experiencias que genera a través de las diversas redes sociales. Esto no sólo involucra a los fanáticos, sino a los equipos y a los actores mismos de la escena deportiva.

Lo que pasó el domingo por la noche en el vestidor de los Pittsburgh Steelers en Kansas City, es prueba de ello, cuando, muy probablemente sin querer, Antonio Brown, estelar receptor del equipo, grabó un video de poco más de 17 minutos de duración dentro del vestidor de los Acereros en el que, casi al final de esta pieza, se oye al entrenador Mike Tomlin decir que los Patriotas eran unos imbéciles, declaraciones que, como era de esperarse, ya generaron reacciones.

Las cuatro ligas principales de los Estados Unidos (NHL, NBA, MLB y NFL) poseen un reglamento similar, en lo general, acerca del uso y la interacción en las redes sociales, sobre todo lo que hacen los jugadores.

Ligas como la NBA y NHL, prohíben a sus jugadores y entrenadores hacer uso de redes sociales, cualesquiera que estas sean, en promedio, una hora antes del partido que van a jugar. Por ejemplo, la NFL es un poco más estricta (90 minutos antes) y la NHL (120 minutos antes) lo es todavía bastante más.

Coinciden también en las recomendaciones de no publicar nada si existe enojo por una derrota u otra situación profesional/personal, hacen énfasis en pensar dos veces antes de escribir o compartir algo que pueda traer repercusiones y no desaprovechar la gran ventana que ofrecen para interactuar con los aficionados y promover acciones positivas, propias, del club o la liga a la que pertenecen.

En el beisbol de las Grandes Ligas, por ejemplo, la regla indica que ningún jugador, manager, coach o personal del equipo que esté en el terreno de juego, dugout, o vestidor durante un partido, puede tener siquiera un celular a la mano. Toda vez que termina un juego, son libres de hacer cuanto les venga en gana, no sin antes, seguir al pie de la letra las respectivas recomendaciones les hacen a sus agremiados.

Secuelas de las palabras de Tomlin. El entrenador de los Steelers de Pittsburgh Mike Tomlin lamenta las palabras que usó para describir a los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero también está molesto con el receptor Antonio Brown, por mostrar en vivo los comentarios de Tomlin en redes sociales.

Tomlin declaró que la decisión de Brown de transmitir en vivo durante más de 15 minutos de lo que sucedía en los vestidores de Pittsburgh tras una victoria en los Playoffs contra Kansas City fue tonta y egoísta.

El entrenador añadió que el estelar jugador será penalizado, pero dijo que Brown jugará en el partido de Campeonato de la Conferencia Americana el domingo contra los Patriots.

El video de Brown, por Facebook Live, fue visto más de 900 mil veces antes de ser borrado. En el mismo, Tomlin usa varios epítetos, incluyendo uno dirigido a los Pats, porque Nueva Inglaterra va a tener un día extra de preparación por haber vencido a Houston el sábado, un día antes que Pittsburgh eliminara a los Chiefs.

Bill Belichick, entrenador en jefe de los Pats, le dijo a la estación de radio de Boston WEEI que no había visto el video de la controversia y al mismo tiempo, burlándose un poco de la situación.

“Como ustedes saben, no estoy en Snapface o cualquiera de esas cosas, por lo que esas noticias no me llegan. No estoy muy preocupado por lo que publican en Instachat”, comentó.

La Razón

Comentarios

comentarios