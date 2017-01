COESVI OTORGA EN COMODATO VIVIENDA A MADRE DE JOVEN DESAPARECIDA

“María” es una de las madres de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. Su niña de 15 años salió un día en el 2010 y nunca regresó hasta que encontraron su cuerpo dos años después.

Desde entonces ha recibido apoyo de las diferentes Fiscalías del Estado de Chihuahua, pero el regresar día a día a los recuerdos del humilde cuarto que le prestan, no la ha dejado superar del todo su dolor. ” ahí donde vivo no puedo estar, porque cada día parece que veo a mija abriendo la puerta y es lo que no puedo…” dijo la mujer llorando.

Por ello la Comisión Estatal de Vivienda Suelo, e Infraestructura otorgó en comodato una vivienda ubicada en el suroriente de Juárez ante una petición de colaboración de la Fiscalía especializada para atención a víctimas del delito.

“Yo siento que con esta nueva casa es nuevo inicio para mí y para mi familia…” Dijo “María” al recibir su nuevo hogar.

La Delegada de la COESVI, la Lic. Martha Moreno dijo por su parte que éste tipo de apoyos se dan por el espíritu que rige esta nueva administración estatal de servicio y atención a los grupos vulnerables de la sociedad. Agregó que la instrucción del C. Gobernador del Estado, Javier Corral y el Director General, el Lic. Carlos Borruel, es y ha sido para todos los funcionarios, la prioridad a casos de rezago social que no han sido atendidos

Con éstas acciones la COESVI refuerza su compromiso para la obtención y mejoramiento de viviendas dignas para los chihuahuenses, como prioridad para el desarrollo de ellos y sus familias.

