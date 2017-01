Margot Robbie luce irreconocible como Tonya Harding

La actriz australiana de 26 años caracterizará a la tristemente célebre patinadora olímpica, cuyo marido golpeara a su contrincante para así ella quedarse con el título, en la película ‘I, Tonya’

La despampanante rubia Margot Robbie luce irreconocible en I, Tonya, su nueva película donde caracterizará a la tristemente célebre patinadora olímpica Tonya Harding, quien se viera envuelta en un escándalo por agresión a su principal competidora Nancy Kerrigan en 1994.

La actriz australiana de 26 años fue captada por TMZ con el cabello despeinado, ropa de los años 80 y una prótesis para dar vida a la ex campeona estadunidense de patinaje artístico sobre hielo.

La protagonista de Suicide Squad, The Legend Of Tarzan y The Wolf Of Wall Street encarna a Harding en la historia verídica de la deportista, quien se viera envuelta en un escándalo en la década de los 90, luego de que su principal rival fuera brutalmente atacada en una de sus piernas por el propio marido de Tonya, justo antes de una competencia.

Además de Robbie, el reparto de I, Tonya está compuesto por Sebastian Stan, Allison Janney, Paul Walter Hauser y Amy Fox, con dirección de Craig Gillespie.

Excélsior

Comentarios

comentarios