Lanzan campaña para periodo de inscripciones y preinscripciones 2017-2018

Ciudad Juárez, Chih.-Con el propósito de contar año educativo en el cual se cubran todas las necedades de estudiantes, planteles educativos y docentes, este día en Ciudad Juárez se lanzó la “Campaña de Inscripciones y Preinscripciones para el Nuevo Ciclo Escolar 2017-2018.

El objetivo de este es que las autoridades educativas de todo el Estado tengan la información básica necesaria para realizar con tiempo la planeación y contratación de docentes, ampliación de los espacios educativos, en este caso construcción de aulas y escuelas nuevas, así como la adquisición de libros de texto gratuitos y útiles escolares.

Aunado a ello se busca conocer las necesidades de equipamiento para la adecuada prestación del servicio de Educación Básica en la entidad.

El Secretario de Educación y Deporte del Estado, Pablo Cuarón Galindo, informó que a partir del primero de febrero y hasta el día 15 es el momento de la inscripción y “todos aquellos que están en la escuela y tiene asignado un lugar y están en la matrícula de la escuela, no tienen que ir a inscribirse”.

“Es muy importante porque se hace este procedimiento única y exclusivamente para poder planear la demanda que viene en el Estado y para que no le falte a ningún niño un lugar, un maestro, un libro y toda una preparación”, dijo.

“Esta es muy importante y es una recomendación que le hacemos a las familias para que hagan su esfuerzo y estén ahí del primero al 15 de febrero”, dijo.

Dio a conocer que para el nuevo ciclo escolar se tendrá un ingreso, a nivel estatal de 186 mil 584 estudiantes en los tres niveles de Educación Básica y se estima que por primera, en el preescolar 53 mil, 66 mil a primer grado de primaria y 66 mil a secundaria”. Informó.

Se exhortó a los padres que vayan a las escuelas para que sus hijos sean inscritos, sobre todo en la educación preescolar, “que ese es el verdadero ingreso a todo el sistema

educativo y queremos dar el reto a los padres para que inscriban a sus hijos en el primer año de preescolar, porque esa es la jugada estratégica para que en 15 años podamos tener una generación extraordinariamente enfocada a ser grandes personas”.

Pero para que esto suceda, es necesario que inicien sus estudios desde el preescolar, “pues lo que hagamos en los primeros años marca la personalidad de una persona para toda su vida”, por eso es que se pide que acudan a inscribirlos a este nivel.

Agregó que en México está en aproximadamente un 35 por ciento la inscripción y en Chihuahua en el 40 por ciento, por ello es importante que esa cantidad crezca y con ello se tengan más estudiantes.

Para hacer las inscripciones en el nivel preescolar, es importante tomar en cuenta fechas específicas:

Para este nivel se toman en cuenta las siguientes consideraciones para la inscripción:

· Todos los y las niños y niñas con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes tendrán un lugar en el plantel de su preferencia.

· Si el cupo de la escuela se agota conforme a los grados, se brindará orientación a los padres o tutores para que inscriban a los menores en las escuelas que cuenten con espacios disponibles en turnos matutino o vespertino.

· La constancia de inscripción es totalmente gratuita y no podrá condicionarse su entrega.

Los criterios para esto son:

Los aspirantes de nuevo ingreso serán inscritos de acuerdo a los siguientes criterios:

1.- Si el aspirante presenta Necesidades Educativas Especiales y/o Aptitudes Sobresalientes.

2.- Si el solicitante tiene hermanos inscritos en la escuela, de primer a tercer grado.

3.- Si el solicitante reside en el área de influencia de la escuela.

4.- Si el padre o madre labora en dicha área de influencia.

5.- Si después de aplicar estos criterios hubiera cupo en el jardín de niños, serán inscritos todos los solicitantes que cumplan con la edad requerida, según el grado a cursar; esto, hasta agotar los espacios disponibles.

Y para evitar contratiempo es necesario que los padres de familia tengan la documentación necesario son

· CUPR (Clave Única de Registro de Población).

· Cartilla Nacional de Salud (original y copia).

· Comprobante de domicilio (original y copia).

· Identificación oficial del padre, madre o tutor(a) (original y copia)

· En el caso de los y las niños y niñas con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes, presentar diagnóstico (médico, psicológico y/o educativo) emitido por una institución oficial.

En lo que se refiere a primaria, las consideraciones en nuevo ingreso son:

1.- Si el aspirante presenta Necesidades Educativas Especiales y/o Aptitudes Sobresalientes.

2.- Si el solicitante tiene hermanos inscritos en la escuela.

3.- Si el solicitante reside en el área de influencia de la escuela.

4.- Si el padre o madre labora en dicha área de influencia.

5.- Si después de aplicar estos criterios hubiera cupo, serán inscritos todos los solicitantes que cumplan con la edad requerida, según el grado a cursar; esto, hasta agotar los espacios disponibles

En lo que se refiere escuelas de alta demanda, existe un proceso de asignación equitativa, en este caso, las solicitudes y documentación requerida a los aspirantes de nuevo ingreso se recibirá los días 1, 2 y 3 de febrero de 2017.

Para esta tarea las autoridades del plantel realizarán la captura de la información en el Sistema de Información Educativa (SIE), y una vez satisfechos los criterios de: Inscripción de aspirantes que presenten Necesidades Educativas Especiales y/o Aptitudes Sobresalientes y si el solicitante tiene hermanos inscritos en la escuela.

En caso de tener espacios disponibles, el 10 de febrero a las 10:00 horas, se desarrollará un proceso aleatorio, mediante el SIE, para la asignación de los espacios vacantes; tal proceso se realizará en presencia de Notario Público, un representante del Consejo de Participación Social y un representante de la Asociación Estatal de Padres de Familia, bajo las siguientes especificaciones:

Primero: se desarrollará el proceso aleatorio con los aspirantes que comprueben su residencia en el área de influencia de la escuela.

Segundo: se desarrollará el proceso aleatorio con los aspirantes cuyos padres labores en el área de influencia de la escuela.

Tercero: Si aún existen espacios vacantes, se aplicará el mismo esquema para los solicitantes en general.

El mismo 10 de febrero se publicarán en cada plantel los listados de alumnos seleccionados, para que del 10 al 15 de febrero se finiquite su inscripción.

Los aspirantes que no sean seleccionados en este proceso, recibirán la información sobre los planteles que dispongan de espacios en la misma área de influencia.

· En el caso de los estudiantes que ingresen a la secundaria:

Pueden realizar la preinscripción a un centro escolar durante el horario de los turnos matutino o vespertino, sin que esto signifique que el aspirante quedará inscrito en el turno en que acudió a realizar el trámite.

· Todos los y las niños y niñas con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes, tendrán un lugar en el centro escolar de su preferencia, siempre y cuando cumplan en tiempo y forma con los requisitos de preinscripción.

· El ingreso se realizará con base a la puntuación obtenida como resultado de la aplicación del Instrumento de Diagnóstico para Alumnos(as) de Nuevo Ingreso a Secundaria (IDANIS), que se aplicará el 19 de mayo de 2017 a las 9:00 horas, en la escuela donde realizaó el trámite.

· Los resultados del examen se publicarán el 26 de junio de 2017 en la misma escuela.

· Los niños o niñas que no queden seleccionados en la escuela de su preferencia, serán canalizados para su inscripción en los centros educativos que cuenten con espacios disponibles.

· La constancia de inscripción es totalmente gratuita y no podrá condicionarse su entrega.

Documentos requeridos:

· Constancia de Preinscripción o Constancia de 6to grado de Educación Primaria (emitida por el plantel donde estén cursando sus estudios).

· Una fotografía tamaño infantil reciente, de frente, en blanco y negro, no instantánea.

· Identificación oficial del padre, madre o tutor(a) (original y copia).

· En el caso de los y las niños y niñas con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes, presentar diagnóstico (médico, psicológico y/o educativo) emitido por una institución oficial.

Comentarios

comentarios