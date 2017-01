Por: Francisco Flores Legarda

“El dinero es como el Cristo; te bendice si lo compartes.”

Jodorowsky

El aumento a los precios de las gasolinas dio lugar a la confusión. Se asimiló indebidamente como equivalente la protesta social con el saqueo. Se dio espacio para intercambiar lodo en medios y redes, sin importar la gravedad de la emergencia. Unos dijeron que el gobierno y el PRI estaban detrás de los saqueos. Otros afirmaron que López Obrador y su partido promovieron los saqueos. Se agregó a la confusión al recriminar a las redes sociales como detonadoras del vandalismo, por incitar al saqueo de supermercados y tiendas de conveniencia, entre otros establecimientos comerciales.

Nadie ha responsabilizado a células criminales como posibles promotoras de los saqueos -independientemente si lo hicieron en complacencia con autoridad o fuerza política alguna. Actos organizados en cronograma, en la duración de lo efímero, sin continuidad o persistencia, ni siquiera para constituir un motín. Células criminales que no sólo se dedican a la extorsión, también hacen desmanes convocando a sus “halcones”, utilizan la comunicación vía teléfono para perpetrar sus fechorías, no las redes sociales. Para cometer el delito con mayor eficacia recurren a una comunicación personalizada, directa, proceder al boleo tiene mucho de azar para una acción planificada.

Lo dicho, al menos, como hipótesis a considerar dentro de las delegaciones políticas de la Ciudad de México que se vieron afectadas. A la fecha, desconozco declaración de hechos pública de parte de ningún delegado sobre lo ocurrido en su demarcación y que contribuya a la investigación de lo sucedido. La inseguridad está en la ciudad, como la atmósfera tóxica. Nuestros ilustrísimos delegados algo tendrían que decir y, sobre todo, aportar.

El canciller

El presidente Peña Nieto decidió quemar las naves privilegiando el trato con Donald Trump y su futura administración. Quién mejor para apuntalar esa estrategia que el recién designado secretario de relaciones exteriores, Luis Videgaray Caso. Peña sigue los pasos del conservador primer ministro del Reino Unido, Arthur Neville Chamberlain (1869-1940), quien consideró adecuado contemporizar con Adolfo Hitler y Benito Mussolini. Después se arrepintió, demasiado tarde, Winston Churchill lo sustituyó.

Adicionalmente, pero no menos importante, la designación presidencial del nuevo secretario desequilibró al gabinete y molestó a los priístas marginados. No es casual que se haya solicitado la separación del cargo como dirigente nacional de Enrique Ochoa Reza de parte de Ulises Ruíz (Me acordé de una turbulencia semejante, cuando Salinas nombró a Manuel Camacho Solís comisionado para la paz en Chiapas en 1994).

El derechazo

El lunes 9 de enero Enrique Peña Nieto convocó a la firma de un pacto en protección de la economía familiar, como contención a los efectos inflacionarios del “gasolinazo” decretado por él mismo. La COPARMEX desairó el evento por considerarlo insuficiente y hasta cierto punto afrentoso para sus agremiados. Al tercer día presentó su propuesta. Nada que verdaderamente contribuya a mejorar la economía familiar. A la postre, un ejercicio preparatorio con miras a la sucesión presidencial, para reciclar su productiva relación con el PAN.

Así enero, puso los fierros en la lumbre.

La invitación a distinguir entre protesta social y saqueo la hace Octavio Rodríguez Araujo, Vandalismo, protesta y alternativa (La Jornada 2017-01-12); en relación al saqueo organizado ver el portal de noticias Animal Político Grupos organizados detonaron saqueos …(2017-01-09); finalmente, una aportación al modo de operar de las células criminales la ofrece Héctor De Mauleón, Los Beltrán ya están en Tláhuac (El Universal 2017-01-09)

Salud y larga vida y luchar para vivir.

@profesor_F

