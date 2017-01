Asegura Kate del Castillo ser perseguida por ser mujer

En una entrevista ofrecida para la agencia informativa AP en Estados Unidos, Kate del Castillo comentó, que desde su participación en la entrevista de Sean Penn con Joaquín “El Chapo” Guzmán le ha costado oportunidades de trabajo, además de tener que lidiar con un gobierno mexicano machista que la persigue sólo por el hecho de ser mujer.

“Yo no he hecho nada malo, probablemente fue un poquito arriesgado, puede que haya gustado o no, pero no fue ilegal ¿Por qué soy la única persona que está siendo perseguida? ¿Por qué soy mujer? Si fuera hombre esto nunca hubiera ocurrido lo entiendo, especialmente en México somos muy machistas”, afirmó Kate.

En esta conversación, efectuada en un hotel de Miami, la actriz admitió estar agradecida con Netflix por apoyarla durante el rodaje de la serie “Ingobernable”, que se estrena en marzo, pues el rodaje fue llevado a cabo en Estados Unidos debido a que teme ser detenida si regresa a México, donde enfrenta acusaciones de obstrucción de la justicia y lavado de dinero.

“No ha sido un buen año, no pude trabajar porque la gente no me quería porque tenían miedo”, enfatizó Kate del Castillo en inglés.

Además, la actriz que actualmente vive en Los Ángeles, California, aseveró que está preocupada por la seguridad de sus padres desde que la vincularon con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Por otro lado, hoy va a lanzar una campaña con la organización defensora de los animales PETA, con el propósito de hacer un llamado al Miami Seaquarium y poder liberar a la orca Lolita para enviarla a un santuario costero.

En videos producidos en inglés y español, se va a exhortar al público a boicotear los parques marinos.

