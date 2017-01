Arranca la Copa MX

Es vitrina para equipos del Ascenso

Éste es el torneo que le inyecta ilusión a los equipos de la segunda categoría; sólo los Dorados de Sinaloa pudieron lograr el título, en el Apertura 2012

Aunque los resultados no han sido favorables para los equipos del Ascenso MX en cuanto a títulos se refiere dentro de la Copa MX, el certamen les ha servido a los clubes de esta categoría para despertar la ilusión en su plantel y aficionados, por enfrentarse a los grandes del futbol mexicano.

Se han disputado un total de nueve ediciones de la Copa desde su reaparición en el torneo Apertura 2012, y los resultados son contundentes: ocho de esos monarcas son de Primera División, es decir un 88.8 por ciento, mientras que del ‘circuito de plata’ sólo uno se han quedado con el cetro. Aunque los números aumentan cuando nos referimos a los finalistas, con 27.7 por ciento pertenecientes a la segunda categoría.

Sin embargo, la recompensa que encuentran los equipos del Ascenso MX es enfrentarse a los equipos que quizá nunca se imaginaron recibir en su estadio, ante su gente, como los Mineros de Zacatecas, quienes recibieron en el Francisco Villa al América en su año de su centenario con 16 mil almas presentes. O también visitar los grandes recintos del balompié nacional y a sus propietarios.

En este Clausura 2017, décimo certamen en la historia de la Copa MX, los representantes de los llamados cuatro grandes del futbol mexicano serán las Águilas, las Chivas y el Cruz Azul. Sólo los Pumas estarás ausentes debido a que disputarán la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Los azulcrema vivirán una experiencia similar a la que se les presentó el torneo pasado cuando visiten, esta vez, a los Coras de Tepic; el Rebaño Sagrado despertará la pasión a todo lo que da en Yucatán, cuando viajen para enfrentarse a los Venados; y el Cruz Azul hará sentir que hay futbol de Primera en Oaxaca, al medirse ante los Alebrijes.

Cruz Azul, Morelia, Tigres, Santos, Puebla, Chivas, Veracruz y Querétaro, levantaron el trofeo como integrantes de la máxima categoría, mientras que sólo los Dorados de Sinaloa pudieron hacerlo para el Ascenso MX, categoría que añade a clubes como Necaxa, Atlante, Oaxaca y Correcaminos, han paladeado el poder disputar una final.

Pero el hecho de ver ídolos que parecía inalcanzable presenciarlos en una plaza del futbol de ascenso, no ha sido el único beneficio, pues la exposición que estos equispo tienen en los diferentes medios de comunicación les da un plus, que se convierte en una publicidad no pagada y que genera que se hable de ellos alrededor del país y ese ‘ruido’ es posicionamiento para su marca.

En la Copa MX del Clausura 2014 fue la última vez que un equipo del Ascenso MX llegó hasta la Final, cuando los Alebrijes enfrentaron a los Tigres, y pese a que no los lograron vencer, sí ganaron arraigo y captaron la mirada de más aficionados y marcas que en su momento los ayudaron para cerrar acuerdos que impulsaron su economía, crecimiento e identidad para afianzar al club.

Las acciones de la Copa MX, en su versión Clausura 2017, arrancan este martes con 27 clubes en busca de levantar el trofeo. El formato constará de nueve grupos conformados por tres equipos cada uno, y los líderes serán aquellos que avancen a los Octavos de Final, al igual que los mejores siete segundos lugares.

