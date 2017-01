PROPONE JAVIER CORRAL ALIANZA DE GOBIERNOS FRONTERIZOS

*ANTE EVENTUALES ATAQUES DE TRUMP

— Se reúne Grupo de Trabajo de Gobernadores de la Frontera Norte de México, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

–Llama a fijar postura firme y diga, y a cambiar paradigma de política migratoria; impulsa fondo para inclusión productiva de repatriados.

Para demandar conjuntamente al Gobierno Federal su cooperación eficiente e inmediata en asuntos que afectan más a la frontera norte, como migración, crimen organizado, altos costos de combustibles, energía eléctrica y carestía de productos básicos, el gobernador Javier Corral propuso construir una Alianza de Gobiernos Fronterizos.

La conformación de la Alianza es la primera acción de 9 que forman parte del plan que presentó el mandatario estatal durante la reunión del Grupo de Trabajo de Gobernadores de la Frontera Norte de México, realizada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ante las nuevas políticas migratorias anunciadas por el próximo gobierno de los Estados Unidos.

Javier Corral propuso también fijar una postura firme y digna, de cero tolerancia, ante los eventuales ataques de Donald Trump contra los migrantes mexicanos, su idiosincrasia y sus instituciones. “No debemos aguantar más ofensas en aras de una supuesta cooperación económica de la que ellos salen ganando. Debemos pujar por recuperar lo mejor de nuestra tradición diplomática y recordar que no son los besamanos ni las genuflexiones, sino nuestras posturas firmes y dignas lo que nos ha ganado el respeto en el concierto de las naciones”, expresó.

El gobernador delineó acciones que apuntan a las raíces estructurales de algunos problemas y también acciones de coyuntura, incluyendo la creación de un “Fondo de Fronteridad”, apoyos para la inclusión productiva de migrantes repatriados y una mayor vinculación con sectores progresistas de Estados Unidos.

“Si el mundo cambió para todos el pasado 8 de noviembre, más para nosotros los fronterizos. La elección de Donald Trump para la presidencia de los Estados Unidos y su asunción al poder este 20 de enero nos cambian drásticamente las coordenadas políticas, económicas, sociales y hasta culturales en que nos movemos”, expresó el gobernador.

Consideró que como lo señala la socióloga Saskia Sassen, en los últimos años se han generalizado y globalizado los procesos de expulsión. “La operación de las mineras, la penetración del crimen organizado, la desvalorización de los productos de la agricultura campesina en el contexto de los tratados de libre comercio, el cambio climático, la creciente escasez de agua, expulsan cientos de miles de personas de las zonas rurales de México –tres millones desde que se inició el TLCAN en 1994– y la mayoría de esos expulsados vienen a nuestra frontera”.

Cada día, en quince puntos fronterizos, pero sobre todo en Tijuana y en Ciudad Juárez, cientos de personas son expulsadas por las políticas e instituciones migratorias de Estados Unidos, incluyendo a hermanos que son recibidos en nuestras fronteras. El número de eventos de repatriación de mexicanos desde los Estados Unidos entre enero y junio del año pasado fue de 112 mil, un 105. 6 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

“Pareciera que vamos a contracorriente de la lógica global: mientras todos expulsan, nuestra frontera recibe, acoge. Sin recursos suficientes, como podemos, pero recibimos”. Consideró que este proceso de expulsión va a agudizarse a partir del 20 de enero si es que Donald Trump cumple sus amenazas.

El gobernador indicó que las políticas proteccionistas de Trump van a ocasionar más desempleo en México y por lo tanto más migración y gente desocupada en la frontera. Además se espera una criminalización de la migración en las políticas de seguridad nacional. “Esta política restrictiva, iniciada en los Estados Unidos y adoptada con singular empeño por las autoridades mexicanas, vulnera dramáticamente los derechos de la población migrante. La militarización de la frontera ha causado más muertes y más atropellos de migrantes, pero no ha reducido la movilidad humana”.

La toma de poder por parte de Donald Trump plantea un problema socio-cultural: el regreso de una cultura racista, discriminatoria, excluyente, negadora de los derechos humanos fundamentales. “Todos los avances que la sociedad mexicana y global han tenido en los últimos años en este campo como son: el respeto a la diferencias, las acciones afirmativas, la perspectiva de género, el respeto a la diversidad religiosa o de opciones sexuales, a los derechos y la cultura de los pueblos indios, etc., sufrirán los embates de una ideología, de un sentido común construido con base a la intolerancia, la supremacía racial, el sexismo y la exclusión”, agregó.

Ante ese escenario el gobernador Javier Corral propuso el siguiente Plan de Acción basado en nueve puntos:

1. ALIANZA DE GOBIERNOS FRONTERIZOS.- Construyamos una Alianza de Gobiernos Fronterizos para demandar conjuntamente al Gobierno Federal su cooperación eficiente e inmediata en los asuntos que más afectan a la Frontera Norte del país: migración, crimen organizado, altos costos de combustibles, energía eléctrica, carestía de productos básicos, etc.

2. FONDO DE FRONTERIDAD.- De inmediato los gobiernos de los estados de la Frontera Norte debemos exigir ser dotados de un “Fondo de Fronteridad”. Así como el gobierno de la ciudad de México está demandando un “Fondo de Capitalidad” para solventar los costos inherentes a ser la capital federal, así nosotros debemos exigir un fondo para solventar los costos que nos implica ser punto de destino de miles de expulsados del interior de nuestro país y de los repatriados forzadamente. Se trata de lo que cuesta operar albergues para los migrantes en tránsito, infraestructura urbana y de vivienda para quienes se quedan; servicios de educación, salud, cultura y recreación, muy por encima de las demandas del crecimiento normal de nuestras ciudades. Es de esperarse que estas demandas se disparen notablemente al poner en práctica Donald Trump sus políticas antiinmigrantes.

3. ACCIONES CONJUNTAS DE DEFENSA DE CONNACIONALES.- Como Alianza podemos promover que tanto los consulados mexicanos como organizaciones de la sociedad civil incrementen sus acciones de apoyo a migrantes y connacionales. Podemos abrir centros de contacto de nuestros estados en las ciudades norteamericanas con mayor concentración de paisanos nuestros, etc.

4. FONDO PARA INCLUSIÓN PRODUCTIVA.- En tanto no haya un redireccionamiento del modelo de desarrollo, es necesario que los gobiernos de la Frontera Norte demandemos los recursos necesarios para promover la inclusión productiva de muchos de los migrantes repatriados que no desearán volverse a sus lugares de origen en el interior del país, porque precisamente los dejaron por la falta de oportunidades económicas. Si no atendemos a la urgencia de brindar estas oportunidades de inclusión productiva, la desesperación hará que muchos de nuestros repatriados caigan en las redes criminales.

5. ATENCIÓN ESPECIAL A LAS Y LOS JÓVENES.- Debemos construir con el gobierno federal opciones de integración productiva para las y los jóvenes deportados que hablan perfectamente el inglés y tienen experiencia laboral en los Estados Unidos. Se estima que hay casi un medio millón de ellos. Aunque el gobierno de Trump los desprecie, ellos constituyen una voluminosa fuerza de trabajo capacitada, bilingüe, formada. La experiencia de los miles de ellos que se han integrado ya a los diferentes “call centers” que se han instalado en este país nos marca el rumbo de lo mucho que se puede hacer al ofrecer opciones productivas a la medida de estos jóvenes desaprovechados por la ceguera discriminatoria.

6. NUEVO PARADIGMA DE POLÍTICA MIGRATORIA.- Como estados fronterizos, construidos en buena parte por migrantes, como receptores de migrantes y repatriados debemos exigir y participar en un cambio de paradigma de políticas públicas ante la migración: transitar de enfoques centrados en la seguridad nacional y en el temor hacia los otros, hacia enfoques que pongan el acento en la seguridad humana, los cuales incluyen el garantizar condiciones de vida en los lugares de origen, buscar alternativas frente a la pobreza y violencia que literalmente están forzando las migraciones; así como velar por ese mismo reconocimiento de derechos tanto en los lugares de tránsito como en los de destino.

7. MAYOR VINCULACIÓN CON CONNACIONALES Y SECTORES PROGRESISTAS EN LOS ESTADOS UNIDOS.- La contracultura propiciada por Trump tenemos que combatirla de varias maneras, sugiero dos: En primer lugar, tejiendo y ampliando las relaciones con nuestros connacionales residentes en los Estados Unidos, para fortalecer su identidad, su integración como comunidad, sus tradiciones y sus valores, estimulando las manifestaciones culturales y los intercambios a ambos lados de la frontera. En segundo lugar, multiplicando los vínculos con los sectores progresistas de la sociedad estadounidense: académicos, intelectuales, artistas, gobiernos locales, parlamentarios.

8. POSTURA FIRME Y DIGNA ANTE LAS AGRESIONES.- Debemos permanecer muy vigilantes y erigir una política común de cero tolerancia ante los eventuales ataques de Donald Trump contra nuestros migrantes, contra nuestra idiosincrasia, contra nuestras instituciones. Debemos exigir total respeto y reciprocidad al gobierno de los Estados Unidos. No debemos aguantar más ofensas en aras de una supuesta cooperación económica de la que ellos salen ganando. Debemos pujar por recuperar lo mejor de nuestra tradición diplomática y recordar que no son los besamanos ni las genuflexiones, sino nuestras posturas firmes y dignas lo que nos ha ganado el respeto en el concierto de las naciones.

9. UNIDAD NACIONAL EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y NUESTROS VALORES.- En todo caso debemos siempre hacer un frente común de todos los órdenes y niveles de gobierno para defender nuestra soberanía, nuestra identidad, nuestros valores nacionales. La frontera ha sido siempre baluarte de la mexicanidad, bastión de lo nuestro ante todo tipo de agresiones e invasiones provenientes del extranjero. Por eso nos toca a nosotros, gobernadora y gobernadores fronterizos lanzar desde aquí, desde donde la patria comienza un llamamiento que, por sobre divisiones partidarias, ideologías y creencias convoque a la sociedad y a gobiernos a unirnos en un gran frente en defensa de nuestros connacionales dondequiera que estén, de los valores y de la cultura que han hecho posible que, más allá de todas nuestras diferencias seamos todos México.

