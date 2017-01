ICHIFE HA INVERTIDO 15 MILLONES DE PESOS EN ESCUELAS

*En tan sólo dos meses

Con el objetivo de que los estudiantes de Ciudad Juárez tengan mejores espacios educativos y con ello su aprovechamiento sea mejor, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife) han invertido, 15 millones de pesos de octubre a la fecha.

En este tiempo también se hicieron cambios que impactan a los constructores locales, ya que las obras que se realicen para Juárez serán licitadas en esta frontera, lo que vendrá a beneficiar a las empresas del ramo.

José Luís Ortuño Gurza, titular del Ichife comentó que en lo que se refiere de octubre a diciembre, se invirtieron cerca de 15 millones de pesos los cuales impactan a una gran cantidad de estudiantes de varios sistemas.

Informó que en lo que se refiere al Cobach 23, que se encuentra en Guadalupe, Distrito Bravos, se invirtieron 2 millones 700 mil pesos.

Otro más fue el arranque de obra de la Escuela Técnica 98, donde los estudiantes hacían sus labores en aulas móviles y ya se están llevando a cabo las construcciones.

Así como dos edificios en el CBTIS 270, con 7millones 200 mil pesos, “esto es directamente de esta administración, más obras que tomamos en proceso”, aseguró.

Comentó que existen otras obras donde no se invierten grandes cantidades de dinero, pero su importancia e impacto son muy destacables, como en escuelas donde no había bebederos y con cantidades no mayores a los 15 mil pesos, se pudieron arreglar los problemas que había en los planteles desde años atrás.

Esto demuestra que el objetivo de esta administración es dar respuesta a la población y sobre todo, en el Ichife, dar atención a la población estudiantil.

Otro de los aspectos importantes que se tuvo a través de este Instituto las obras que se vayan a realizar en Juárez, se liciten en esta localidad y no en Chihuahua, como anteriormente se realizaba.

Esto beneficia a los constructores locales porque ya no tienen que ir hasta la capital para concursar y era lo que anteriormente los desmotivaba a que hicieran obras para las escuelas locales.

Comentarios

comentarios