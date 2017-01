Hubo fuego cruzado en el Blue Parrot

Playa del Carmen. En un hecho sin precedente en Playa del Carmen, a las 02:28 horas de esta madrugada en la discoteca Blue Parrot se registró una balacera que dejó saldo de cinco muertos y 15 heridos, hechos que ocurrieron durante el evento de clausura de la 15 edición del polémico festival de música electrónica BPM.

El enfrentamiento entre un sujeto armado que llegó a la discoteca que se encontraba a reventar de turistas y que comenzó a disparar fue confirmado esta mañana por el titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech, quien también declaró que, personal de seguridad del Festival BPM repeló la agresión que terminó con saldo de cinco muertos y 15 heridos que fueron atendidos en diferentes hospitales públicos y privados de Playa del Carmen, ochos de los cuales al mediodía de hoy habían sido dados de alta.

“Una persona entró con arma de fuego y otra trató de evitarla en cuanto al sacado de las armas y entre estas personas se comenzaron a disparar y el fuego se repartió en diferentes partes de la misma discoteca, lo cual ocasionó que otros elementos de seguridad del evento internacional se acercaran directamente a impedir esto y, de acuerdo a lo que tenemos, es exactamente la forma en la que originalmente ocurrieron estos sucesos”, explicó en conferencia de prensa el Fiscal General del Estado; quien además aclaró que producto de la estampida que generó la balacera resultaron personas lesionadas, incluso, una mujer fallecida.

Dijo que los occisos son canadienses, un italiano y un colombiano que se distinguían por llevar ropa del staff del evento internacional, uno de ellos, dijo, era supervisor de seguridad.

El fiscal general aclaró también que cerca del lugar de los hechos se registraron otros eventos que, derivaron en la detención de tres personas, aunque al momento se realizan las investigaciones para determinar “si están relacionados con la balacera en el Blue Parrot o tienen que ver con otros asuntos que ahí mismo se estaban realizando en ese momento”.

Miguel Ángel Pech, quien dirige la investigación de este caso que ya ha dado la vuelta al mundo, se reservó el sigilo y la secrecía de las investigaciones que se están realizando para no entorpecer a nadie en la investigación y “poder evitar en lo máximo posible cualquier fuga de información. Solo voy a contestar, en serio, las preguntas que ustedes consideren, no en relación a las investigaciones, porque esas por secrecía, solicitó que sean guardadas para el existo de una investigación final”.

Los fallecidos

Los occisos responden a los nombres de: Kirk Wilson supervisor de seguridad del BPM en el Blue Parrot, de nacionalidad canadiense; Daniel Pessina de Italia: una mujer de entre 25 y 30 años, también aún se desconocen sus datos; un hombre hasta ahora desconocido, aparentemente mexicano y, Rafael Antonio Peñalosa Vega, veracruzano de 28 años de edad, quien falleció en el Hospital del IMSS.

Los heridos

Los heridos son: Héctor Estrada Rivera, de 25 años de edad, originario de la Ciudad de México, presenta impactos de bala en el hombro izquierdo; Jacobo Chávez Luna, 26 años de edad, originario del Estado de México, presentó herida de bala en el brazo derecho; Wendy Isabel Ramos Pazos, 26 años, de Chihuahua, quien presentó múltiples impactos de bala y permanece en quirófano de la clínica Costamed, donde se debate entre la vida y la muerte.

Heather Parham, mujer estadounidense, de 29 años de edad resultó con impacto de bala en el glúteo izquierdo; Geovanny Amparan Zararoza, 30 años de edad, del Estado de México, presenta impacto de bala en un ojo (todos los ya mencionados están recibiendo atención médica en la clínica Costamed).

Otros heridos son: Michael Ángel ,de 32 años, originario de Palenque, Chiapas, presenta una herida de bala en el brazo izquierdo; Bria Didzo, 47 años, estadunidense resultó herida en el costado derecho de la cintura. Robertt Grffin, 33 años, canadiense fue herido en el brazo izquierdo; Mario Jolsejual, 47 años, también canadiense, herido en el brazo derecho; Andrés Rivera, 30 años de edad, Colombiano, resultó con heridas de bala en ambos brazos. Ignacio Busto Valencia, tabasqueño de 26 años, presenta dos heridas en ambas muñecas y Ángel Ortega, de 24 años, originario del Estado de México fue herido en el pie izquierdo.

Tres hombres detenidos en el lugar de los hechos

Los detenidos en el lugar de los hechos y turnados a la autoridad ministerial, por estar relacionados con enervantes fueron: Miguel Ángel Bocanegra de Dios, de 32 años; Carlos García Cortez, 33 años y Manuel Bocanegra Domínguez, de 20 años.

Estas tres personas fueron interceptadas en la Calle 14 con Avenida Primera, de la colonia centro, otro hombre Juan José López Gallegos fue interceptado en un taxi de Playa del Carmen (número económico 635), conducido por Omar Aguirre Archinia, de 40 años de edad y originario del Distrito Federal, de acuerdo al primer reporte de Seguridad Pública.

Al momento, la discoteca Blue Parrot permanece acordonada y fue clausurada por la Tesorería Municipal.

Rubén Sánchez uno de los clientes que se encontraban en la discoteca al momento de la balacera, narró que cuando escuchó disparos, corrió a resguardarse, sin embargo, el miedo, los nervios evitaron que pudiera darse cuenta exactamente por donde entró el hombre armado, “solo busque salvar mi vida”, dijo.

Por su parte, Diane Martel, turista que vacaciona en Playa del Carmen, lamentó el hecho, pero señaló que este tipo de situaciones pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. Asegura que pese a esto ella continuará vacacionando en Playa del Carmen y volverá en sus próximas vacaciones.

Hombre aseguraba lo iban a secuestrar

Horas antes, alrededor de las 22:00 horas de ayer, un hombre fue abandonado, tirado sobre una ciclovía, en la Calle Primera Sur entre 55 y 60 Avenidas, aseguraba que dos desconocidos lo habían “levantado” y lo estaban secuestrando. Fabrizio Álvarez Vázquez, de 28 años de edad, visiblemente alcoholizado y golpeado, quien dijo fue interceptado por los desconocidos cuando salía de un bar.

Sin embargo, en el trayecto el conductor del vehículo Pointer en el que era trasladado este hombre, terminó impactándose contra una palmera de la ciclovía, obligando a los hombres presuntos secuestradores a huir, dejando a su víctima, tirado sobre la ciclovía, amarrado de manos y pies.

“Me van a matar, miren como estoy, me están secuestrando, si me llevan me van a matar, por favor, por favor”, repetía el hombre que vestía pantalón de mezclilla y la camisa verde la tenía atada a las muñecas.

Poco después, al lugar de los hechos, llegó la policía municipal y acordonó el área y de acuerdo a los primeros datos proporcionados por los polícías preventivos, el hombre les dijo que lo estaban trasladando a un centro de rehabilitación y tiene domicilio en el fraccionamiento Villamar I, calle Playa Paraíso, número 34B.

Hasta el sitio del accidente llegaron también agentes ministeriales y una ambulancia en la que F. Álvarez fue llevado al Hospital General para ser valorado por los médicos y descartar que pudiera tener fractura del tabique nasal. El automóvil fue retirado.

