Eiza González sufre aparatoso accidente

La actriz mexicana que radica en Estados Unidos, parece que inició el 2017 con no muy buena suerte. No podemos negar que tras cambiar de ciudad para vivir, ha ido subiendo escalones en su profesión y sin duda así seguirá pues si trabajo es evidente, pero no todo le ha salido bien ya que en días pasados Eiza hizo una publicación que preocupó a todos sus seguidores.

La que fuera protagonista juvenil en telenovelas mexicanas, sufrió un accidente en su automóvil en el que afortunadamente tuvo solo algunos arañazos y moretones. Su auto, no corrió la misma suerte ya que quedó como perdida total tras el fuerte choque recibido.

La actriz de 26 años publicó a través de sus redes sociales una impactante imagen en la que se puede ver el parabrisas de su coche totalmente destruido.

“Algunos arañazos y moretones pero estoy bien. El coche no sobrevivió”, informó el pasado sábado Eiza en Twitter para informar a sus fans lo que había ocurrido y que estaba bien de salud.

Eiza González sigue abriéndose camino en Hollywood, donde ya ha conseguido sobresalir en algunas series y películas, así como hacerse de amigos y relaciones con las que su nombre se ha dado a conocer aún más en el medio.

