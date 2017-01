Javier Corral y la historia que Chihuahua no debió vivir

Por: Octavio Híjar

Desde la primera hora de este 2017 a Javier Corral no sólo se le amaneció su primer gran reto en la gubernatura (los bloqueos, las marchas, los amagos de renuncia) sino también se marcó de manera contundente el fin de la luna de miel del mandatario. A partir del primero de enero (aunque pareciera ausente) Corral tuvo que poner a trabajar a todos los engranajes de la administración estatal porque no sólo se le caía el gobierno, se le caía, por primera vez, la imagen.

Hace dos semanas que los chihuahuenses olvidaron al gobernador buena onda, al gobernador de la esperanza, al gobernador que rescataba perros de la calle, al gobernador que como ellos odiaba a Duarte, hace dos semanas que, para muchos, Corral ingresó al corpus de “políticos de siempre”.

Desde que Corral asumiera el poder, con sus nuevas ideas y políticas para el manejo de su imagen, se explotaron a sobremanera las redes sociales de gobierno del estado, con diarias transmisiones en vivo, con cuatro o cinco cuentas para replicar cada uno de sus pasos, sin embargo cada una de esas cuentas parecía incumplir con uno de los principios básicos de la interacción social en plataformas digitales: el insulto.

Desde el cuatro de octubre y hasta el último día del 2016, cada transmisión, cada video, cada foto, contrario a la lógica de las redes sociales, se colmaba de elogios y apapachos para el mandatario, una que otra solicitud para atendiera cierta zona del estado y claro el exhorto permanente para meter a Duarte a la cárcel.

Sin embargo tras el primero de enero, y probablemente impulsado por la tardanza de Corral para emitir un pronunciamiento, los elogios se convirtieron en una seguidilla de insultos que por primera vez llenaron las secciones de comentarios del gobernador. Durante las dos primeras semanas del año sobraron las descalificaciones, las cartas abiertas, las declaraciones en su contra. No obstante tan desmedido fue el clamor de los primeros meses como podrían llegar a ser los improperios actuales.

Esto a partir de que no hay tabuladores, no hay recetas, no hay indicadores claros para valorar el trabajo en la función pública, la percepción, la influencia partidista, el contexto social, todos son factores que nublan el juicio objetivo. No obstante esto no representa limitantes para la crítica a su ejercicio en el gobierno, sino que presenta un panorama amplio de posibilidades, múltiples aristas para el análisis que todo ciudadano crítico puede emplear para fundamentar tanto sus elogios como sus insultos.

Por fortuna el mismo Javier Corral, desde su trinchera anterior, desde el senado, desde su etapa como severo crítico de las administraciones priístas en Chihuahua, nos dejó bien documentadas sus herramientas para la valoración de la administración del estado y con esto uno de los parámetros más justos para analizar sus acciones.

En ese sentido, con motivo de sus primeros cien días en el poder comenzó a circular en diferentes medios el texto que Corral le escribiera a César Duarte para conmemorarle esa fecha, en donde asegura que no se vislumbran las bases para cumplir con su proyecto de gobierno, ni acciones claras para retomar el control del estado. Sin embargo este mismo tema fue desarrollado a profundidad por Corral en el caso de la administración de Patricio Martínez, esto en el libro que el entonces senador publicará bajo el título de “La historia que Chihuahua no debió vivir”.

Mediante una serie de textos publicados en diferentes medios del estado y algunos de circulación nacional, este libro se presenta ahora como una herramienta idónea para la crítica de las primeras acciones de Corral al frente de Chihuahua.

Con su ya conocido estilo acusatorio, mediante la retórica bien aprendida en los años de quehacer político, Javier Corral aborda desde la toma de protesta de Patricio Martínez hasta sus dos primeros años en el poder, en donde denuncia a un personaje egocéntrico, incapaz de dialogar con sus detractores ni con las instancias oficiales administradas por facciones políticas adversas.

Javier Corral acusa, como el cáncer de la política chihuahuense, al fervor autoritario, a las ansias de protagonismo que encuentra en el ahora ex gobernador y cito: “en menos de un mes demuestra su espíritu autoritario, hábilmente disfrazado en campaña de vocación democrática, apego a la ley y respeto a los municipios”.

Asimismo denuncia la negativa, tachándola de berrinche, de dar continuidad a los proyectos inconclusos iniciados durante la administración pasada, asegurando que los proyectos de creación de obra pública no pueden dar marcha atrás con cada transición en el poder.

De igual manera, como una puntada pertinente a los tiempos actuales, Corral califica de “desquite político” a las eliminación de convenios de publicidad con medios de comunicación de Ciudad Juárez, e incluso denuncia colusión del gobierno en casos de represión y asesinatos de periodistas que no comulgaran de las opiniones del mandatario.

Cada uno de estos textos puede consultarse en la página oficial de Javier Corral (www.javiercorral.org) y en el libro al que hago mención, del cual vale la pena conseguir una copia de las que siguen rondando en librerías chihuahuenses, no sólo como acervo bibliográfico sino como herramienta útil para analizar los tiempos actuales, para poder medirlo justo con la misma vara con que buscó medir a sus antecesores.

Si bien cada uno de los textos referidos puede analizarse desde la óptica de la nueva posición de Corral, si los tópicos siguen siendo actuales y pertinentes, no busca este comentario valorar los primeros cien días, ni las acciones, ni las conductas del mandatario (tarea que ya se ha hecho por notables periodistas) sino que tiene como objeto presentar una herramienta para que los análisis personales se guíen con la congruencia que el mismo Corral debería de buscar, presento aquí una herramienta para que ahora sí, los insultos y los halagos que se dejen en las cuentas del mandatario tengan como sustento las palabras mismas del gobernador.

Una herramienta para que los análisis tanto propios como ajenos tengan como eje la congruencia para que vea Corral si existe la viga en su ojo o si los ideales de su tiempo en el otro lado de la política siguen siendo los mismos.

