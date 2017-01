Alcalde de León dejará de comprar galletas

Gobernador de SLP reducirá 11% su sueldo y el de altos funcionarios

El gobierno de León, Guanajuato, dejará de comprar refrescos, galletas, pasteles y dulces como parte de su programa de austeridad, informó ayer el alcalde panista Héctor López Santillana en sesión del ayuntamiento en la que presentó el Programa integral de eficacia, eficiencia y austeridad administrativa.

Dijo que la propuesta contempla 12 puntos; sin embargo, no detalló cuánto dinero ahorrarán y a qué será destinado, pero insistió en que la finalidad es reducir gastos y contrarrestar los efectos negativos de la economía nacional.

Queda prohibida la compra de galletas, refrescos, pasteles, dulces o cualquier producto similar en los gastos de oficina, así como la renta de espacios para juntas o reuniones operativas, expresó ante los miembros del cabildo.

Agregó que fomentarán la cultura del reciclaje, el uso de medios electrónicos para disminuir el gasto en papelería, en tóner y consumibles. Asimismo, ningún vehículo oficial debe circular los fines de semana, a excepción de las áreas que por su naturaleza laboren, como seguridad pública, anunció.

La partida de combustibles no aumentará, no comprarán ve- hículos nuevos, los funcionarios de primer nivel pagará la telefonía móvil, limitarán los viáticos, no rentarán espacios para realizar eventos, reducirán contrataciones de despachos externos y no se contratará deuda, agregó López Santillana.

Solicito a las comisiones unidas de Hacienda y Gobierno de este honorable ayuntamiento hacer el análisis para lograr la consolidación de compras de la administración central y organismos paramunicipales con el fin de lograr ahorros, manifestó.

En tanto, el gobernador Miguel Márquez Márquez anunció que disminuirá su sueldo 16 por ciento y 8 por ciento a los funcionarios de primer nivel.

En ese contexto, el gobernador de San Luis Potosí, el priísta Juan Manuel Carreras López, anunció que reducirá su sueldo y el de funcionarios de primer nivel 11 por ciento, lo cual se suma a la disminución en 20 por ciento del consumo de gasolina de vehículos oficiales.

Las medidas, especificó, son con el propósito de mitigar el impacto del aumento en los combustibles anunciado por la Federación, las cuales permitirán obtener un ahorro anual de 40 millones de pesos sólo en sueldos.

Carreras López añadió que las tarifas del transporte permanecerán sin cambios durante enero, febrero y marzo; en abril la tarifa subirá a 8.50 pesos en pago en efectivo, y en prepago será de 8 pesos; para estudiantes y adultos mayores será de 4 pesos. La tarifa actual es de 7.80 general.

