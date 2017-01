Se muestra Selena Gómez desnuda

Selena Gomez no deja de impactar a sus miles de seguidores, ya que después de que se destapara su romance con The Weeknd; la cantante desbordó sensualidad a través de las redes sociales, donde se difundió una fotografía en la que se observa a la ex estrella Disney completamente desnuda.

En la cuenta de Instagram de @mertalas publicaron una instantánea en la que se observa a la ex novia de Justin Bieber lucir su nuevo corte de cabello; sin embargo, lo que más atrajo miradas fue que la artista se despojó de sus prendas y presumió su cuerpo al natural.

Pero Selena Gomez quiso dejar algo a la imaginación y con una sabana blanca tapó sus senos, hecho que volvió aún más sensual la imagen. “La bella y la bestia”, fue la descripción que le dieron a la fotografía, la cual consiguió en nueve horas casi 100 mil “Me Gusta” e infinidad de comentarios en los que destacan lo guapa y sexy que luce.

Comentarios

comentarios