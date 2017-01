Carrera de los amanecidos #Circulaenredes #Elnegroamanecer

100 días de gobierno de Javier Corral:

1. No hay dinero

2. No habrá Universidad Gratuita… fue una promesa del corazón.

3. No hay dinero.

4. Galo y Greta, conocieron Palacio de Gobierno.

5. No hay dinero.

6. No cancelaron fotomultas que él decía eran ilegales.

7. No hay dinero.

8. Aumentos a la revalidacion vehicular, tarjetas de circulación y al Agua doméstica, comercial e Industrial.

9. No hay dinero.

10. Aumentó la nómina estatal creando 2 secretarías, una coordinación ejecutiva, un coordinador de Gobierno Abierto.

11. No hay dinero

12. De los expedientes “X” de la función pública, no hemos visto resultados.

13. No hay dinero.

14. No veo al ex gobernador Duarte en la carcel.

15. No hay dinero.

16. 6,800 millones de Deuda adicional y cero reducción del Gasto Público

17. No hay dinero.

18. Fomenta la toma de casetas perjudicando a los que nada hicieron.

19. No hay dinero

20. Libera las casetas, dándole millones de pesos al Barzón.

Conclusión: 100 días de discursos, mascotas, más deuda, vacaciones, golf y nada de acciones…

#elnegroamanecer

Comentarios

comentarios