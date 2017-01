Yo sé que los goles van a caer tarde o temprano: Chicharito

Ciudad de México.- El pasado martes, 10 de enero, el delantero mexicano del Bayer Leverkusen, Javier Hernández, conversó con ESPN para hablar sobre su falta de gol, la cual tiene desde el 01 de octubre de 2016.

Chicharito aseguró no tener ansiedad, pero si dijo “que se extraña esa sensación. Es una sensación que solamente cuando lo vives puedes sentirlo”.

“Yo sé que los goles van a caer tarde o temprano, como gracias a Dios me ha ido bastante bien ese ámbito”, manifestó Hernández, quien además expresó: “no me da vergüenza decir que llevo una muy mala racha porque así es, y bienvenido sea, porque estoy aprendiendo de ella”.

El jugador también declaró que “así es esto, así es este deporte”. Comentó que se siente tranquilo y “muy feliz porque son más momentos positivos que negativos, y eso es lo que me da fuerza y motivación”.

John Milton y la hipnosis

Javier Hernández fue cuestionado por las declaraciones del hipnotizador que trabajó con André-Pierre Gignac, John Milton, quien informó que estaba a dispuesto a ayudar al jugador mexicano en su mala racha de goles.

“¿Por qué me preguntan eso?” dijo “Chicharito” entre risas. “Lo veo triste. Es algo de nuestra cultura mexicana que tenemos que cambiar. Yo jamás me voy a colgar de un momento negativo de una persona para yo ganar algo, ganar fama, ganar dinero, ganar nombre”, aseveró.

Asimismo, Hernández concluyó: “Yo no he necesitado nunca de un hipnotista ni de absolutamente nada para llegar a lo que he llegado”.

