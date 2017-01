¡SU VERSIÓN! DULCE MARÍA HABLA DE SU ROMANCE CON HOMBRE CASADO

Hace unos días, Dulce María se colocó en el ojo del huracán, ya que hizo oficial su romance con Francisco Álvarez, quien según la prensa está casado. Ante los rumores de que la cantante es la tercera en discordia, la ex integrante de RBD rompió el silencio y dio su versión, destacando que el director está divorciado.

Durante una firma de autógrafos, la artista precisó a La Opinión que es mentira todo lo que se dice de su actual pareja sentimental y señaló que está muy feliz, pero sobre todo enamorada. “No inventen: está divorciado; ¿cómo iba a postear una fotografía con él si fuera casado?, ni que fuéramos musulmanes para compartir un hombre, ¡por favor!”, comentó.

Dulce María detalló que: “Somos amigos desde hace tiempo y apenas estamos comenzando una relación; estoy contenta, mucho, porque además compartimos muchas pasiones, como el amor a la música”. Indicó que jamás se involucraría con una persona casada y desmintió que sus fans estuvieran molestos por su nuevo noviazgo.

Pidió a la prensa que no inventara cosas y siguió consintiendo a sus seguidores, quienes compraron una revista, en la que deslumbró con poca ropa y en posiciones muy sexys. “Nunca había posado así, es la primera vez y me encantó; sí me hicieron más propuestas de otras revistas, pero escogí ésta porque no es nada vulgar”, agregó.

