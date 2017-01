El que tenga coche, que lo mantenga: Carmen Salinas ante gasolinazo

Apuntó que el incremento en los precios de los combustibles era necesario ya que el gobierno no podía seguir subsidiando

La diputada del PRI y actriz, Carmen Salinas, respaldó el aumento a los precios de los combustibles y sentenció que “el que tenga coche, que lo mantenga”.

Luego de asistir a la entrega de juguetes efectuada en la Ciudad de México con motivo del Día de Reyes, Salinas apuntó que el “gasolinazo” era necesario ya que el gobierno no podía seguir subsidiando.

“Era necesario porque ya no podíamos seguir subsidiando el gobierno, pagar tanto por gasolina. El que tenga coche, que lo mantenga, no hay de otra carnal, de todas formas no se acaba el tráfico”, enfatizó la legisladora priista.

La también actriz explicó que prefiere que el gobierno federal subsidie casas para la gente más necesitada que la gasolina.

“Prefiero que subsidien las casas a los pobres, claro, de eso se aprovechan otros partidos, pero hay que tener tamaños para decir, ya no más subsidio, el que quiera azul celeste, que le cueste”, sostuvo.

