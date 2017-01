CR7 es The Best

La impresionante cadena de éxitos de Cristiano Ronaldo continuaron ayer, luego que la FIFA lo premio a como el Mejor Futbolista del Año.

Por cuarta vez en su carrera, el delantero portugués Cristiano Ronaldo es nombrado por la FIFA como el mejor jugador del mundo, en la gala The Best que se realizó en Zúrich, Suiza.

El atacante, que con el Real Madrid ganó la Champions League y el Mundial de Clubes, mientras que con su selección obtuvo la Eurocopa, ganó el FIFA World Player of The Year en 2008 y en 2013 y 2014 se llevó el Balón de Oro, que en esos años estuvo asociado con el organismo rector para entregar el reconocimiento.

El año recién concluido deparó para Cristiano la coronación en la Liga de Campeones, certamen en el que marcó 16 goles.

Por si fuera poco, convirtió el penal decisivo en la tanda que decidió la final, tras un empate 1-1 con el Atlético de Madrid de Griezmann.

Pero el ámbito donde Cristiano superó por mucho a Messi fue en el de selecciones nacionales. Guió a Portugal a su primer título en la Eurocopa, dos semanas después de que la Argentina de Messi volvió a perder la final de la Copa América frente a Chile.

Portugal parecía muy lejos de la gloria y estuvo cerca de quedar eliminado en la fase de grupos. Pero un doblete de Cristiano le ayudó a rescatar un empate 3-3 ante Hungría.

Asimismo, el astro anotó en la victoria por 2-0 sobre Gales, en semifinales. Frente a la anfitriona Francia en la final, Cristiano sufrió una lesión y debió abandonar la cancha en el primer tiempo. Volvió al banquillo durante la prórroga, con una rodilla vendada, y arengó a sus compañeros durante el triunfo por 1-0.

Y para cerrar el año, Cristiano logró un triplete en la final del Mundial de Clubes ante el Kashima Antlers. Pero eso fue después de que se había cerrado la votación para el premio de la FIFA.

En 2008 y el 2016 levantó el Balón de Oro, siendo entregado únicamente por la revista France Football en dichas ocasiones.

El argentino Lionel Messi y el francés Antoine Griezmann estaban también nominados al premio.

FIFA creó The Best para a partir de este año y Ronaldo lo ganó. El portugués también fue parte del 11 ideal del 2016. Manuel Neuer, Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Andrés Iniesta, Lionel Messi y Luis Suárez completaron el equipo ideal.

En mujeres, la estadunidense Carli Lloyd, del Houston Dash, fue nombrada por segundo año consecutivo como la mejor jugadora del año.

RAINIERI, EL MEJOR DT

El técnico italiano Claudio Ranieri (Leicester) ha obtenido este lunes el premio The Best al Mejor Entrenador del Mundo en 2016, durante la gala de la FIFA que ha tenido lugar en los Estudios TPC (Technology and Production Center) de Zúrich.

Al galardón, que fue anunciado y entregado por el astro argentino Diego Armando Maradona, también optaban Zinedine Zidane (Real Madrid) y el seleccionador portugués Fernando Santos.

Ranieri, un veterano de los banquillos en diversas ligas, guió al modesto Leicester al primer título de la Premier League superando a los grandes del futbol inglés.

ATLÉTICO NACIONAL, EL PREMIO AL FAIR PLAY

La FIFA le entregó a Atlético Nacional el premio al Fair Play en la gala The Best, organizada por la FIFA en Zúrich.

El club colombiano, que iba a disputar la final de la Copa Sudamericana con Chapecoense, elevó un pedido a las autoridades de Conmebol para que el equipo víctima de la tragedia aérea fuera declarado campeón.

El avión que transportaba al plantel brasileño se estrelló y murieron 71 tripulantes.

Crónica

Comentarios

comentarios