Admite el líder de cibersecta que le pagaron por crear psicosis

En entrevista Benito Rodríguez, el líder de cibersecta, admite que le pagaron por crear psicosis, sin embargo no teme ser detenido. También revela que lo han contratado gobiernos y partidos políticos para generar miedo.

Benito Rodríguez, un extranjero que se asume como creador de la tendencia en redes sociales #SaqueaUnWalmart, que el miércoles pasado ocasionó psicosis en el Valle de México, reconoce que él y su “secta 100tifikos” reciben una paga por crear tendencias en Twitter y admite que han trabajado para gobiernos y partidos políticos.

Advierte que con su próximo Trending Topic, “Enrique Peña Nieto renunciará.

Este usuario de la cuenta @Benito100cia2, la segunda más mencionada con el hashtag #SaqueaUnWalmart, dice tener 21 años, se define como administrador y líder de ataques cibernéticos de la “secta 100tifikos”. Su cuenta de Twitter se ubica en Málaga, España, y ayer accedió a responder 32 preguntas que El Financiero le hizo a través de esa red social.

___¿Qué es 100tifikos?

___Personas cuyo pensamiento es individual y no se deja engañar por teorías sin hechos.

___¿Cuándo nace 100tifikos?

___El 1 de enero del año pasado (2016), pero ya antes administraba páginas grandes y otros grupos.

___¿Quién creó la secta?

___Yo (@Benito100cia2).

___¿Cuántos la integran?

___Actualmente 230k (mil) miembros, piden unirse 5k por día.

___¿Quién es su líder?

___Yo.

___¿Están en México o en otro país? Se habla de España como su centro de operación.

___En la 100cia estamos en todos los países, como les dije son muchos miembros, muchos países, principalmente México y Perú.

___¿Es usted mexicano?

___México es como mi segundo país, no soy mexicano, la mayoría del grupo sí lo es, y los que no lo somos tenemos una unión con ellos y los demás países.

___¿Tienen alguna afinidad con México o haría campañas como la #SaqueaUnWalmart en cualquier país?

___Le haríamos lo mismos a (Nicolás) Maduro si sigue con lo mismo.

___¿Tienen vínculos con otros movimientos cibernéticos?

___Sí, algunos.

___¿Son rivales de Anonymous o parte de ellos?

___Somos algo más grande que ellos. Hace tiempo Anonymous dejó de existir, varios miembros de esa comunidad me han pedido que me les una, pero no veo que luchen por una causa.

___¿Qué otras tendencias ha creado?

___#DescanseEnPazYuya, #MexicoEstaConDonaldTrump.

___¿#SaqueaUnWalmart es su mayor logro?

___Sí, se hizo viral rápidamente.

___¿Reciben un pago por posicionar tendencias?

___Sí.

___¿Cuánto cobran por ello?

___Depende de la posición, cantidad de tuits y la viralidad, estamos hablando en dólares, a partir de 500 a 1000.

___¿Cómo nació el hashtag #SaqueaUnWalmart?

___Veía las noticias de lo que sucedía en México junto con los demás administradores y decidimos aportar nuestro granito de arena.

___¿Un partido los contrató?

___Puede ser, esa información sólo se queda con los proveedores.

___¿El hashtag #SaqueaUnWalmart fue pagado?

___Si fue pagado.

___¿Ha trabajado para algún gobierno o partido en México?

___Sí, hablo directamente con ellos o a veces se comunican con algún influencer y nos dan la paga.

___¿Qué opinión le merecen los partidos en México?

___Todos son iguales, prometen y luego en el poder les vale madre.

___En México, la Policía identifica a 100cia o 100tifikos como generadores de la psicosis.

___Gran parte se debió a nosotros, pero no le pusimos un arma en la cabeza a nadie para que fueran a robar. La policía sólo quiere buscar culpables.

___¿Teme ser detenido por la policía de México o otro país?

___No, eso no pasará. Hay cientos de narcos en México y nadie hace nada, dudo mucho que se pongan a buscar “cyberdelincuentes”.

___¿Qué hashtag prepara?

___Haremos lo que el pueblo mexicano pide a gritos, esta vez será con EPN. Con nuestro próximo Trending Topic, EPN renunciará, eso es lo que pide el pueblo a gritos.

