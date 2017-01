Promueven regidores amparo contra el gasolinazo

Chihuahua.- Los regidores del Partido Acción Nacional convocaron a la ciudadanía a ampararse en contra del gasolinazo y la ley de ingresos del 2017, por lo que anunciaron la campaña “No al gasolinazo: Amparate contra Peña Nieto”.

Los ciudadanos que deseen ampararse en contra del impuesto anunciado por el presidente de la república, Enrique Peña Nieto pueden acudir con una copia de la credencial de elector a presentar su firma en el módulo que se ubicará en la plaza de Armas hasta el 23 de enero en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

El regidor, Alfredo Chávez Madrid explicó que el gasolinazo y la serie de incrementos son inconstitucionales ya que tiene doble tributación pues por cada litro de gasolina se cobra iva y IEPS, siendo este el primer agravio.

El segundo ataque es que se cobra una tasa igual para todos los mexicanos a pesar de que el ingreso varía para cada uno, dependiendo la condición social , por último, que el impuesto no tiene base ni fundamento.

Los regidores señalaron que luego de realizar el tramite de su amparo, y una vez que un juez federal falle a favor los ciudadanos que se ampararon podrán recibir el importe correspondiente a lo que gastaron debido al aumento, siempre y cuando sean contribuyentes fiscales y presenten sus declaraciones fiscales.

Según señalaron los ediles, el beneficio no es solo para los contribuyentes si no para toda la población pues al reducir las empresas el gasto por gasolinas, ayudará a que los servicios y productos no tengan un incremento en su costo.

