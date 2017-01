Lleva Corral propuestas para revertir incremento a gasolinas a la Conago

Chihuahua.- El gobernador del estado, Javier Corral Manifestó el acuerdo que se conformó por diversos sectores en Chihuahua, como son actores sociales, políticos y económicos, para expresar con toda claridad el rechazo al aumento de los combustibles y exigir una rectificación de esta medida a partir de revisar distintas alternativas.

Lo anterior lo expresó a una entrevista exclusiva al periódico Reforma:

Hemos planteado en el seno de la Conago medidas que envíen un verdadero mensaje de austeridad a la sociedad mexicana, de reducción del gasto corriente, de hacer una mejor redistribución de los ingresos en el país. Planteamos incluso el tema de la coordinación fiscal, un modelo obsoleto y agotado y también llamamos a que se analizara cuáles son los costos integrados al precio del litro de gasolina.

Hicimos varias propuestas de reducción, de ajustes y tuvimos una discusión que lo único que logró fue conformar mesas de trabajo para analizar las distintas propuestas que hicimos.

Se esperaba una definición mayor; la Conago tiene que revisar muy bien su función, su papel, yo digo regresar a su misión original que es ser un contrapeso, un equilibrio frente al gobierno central y por supuesto más efectivo; es ahora una especie de entelequia.

El gobernador de Nuevo León y yo hemos coincidido en un gran planteamiento esta mañana, de manera inusitada hemos convergido en varios puntos de vista, pero hemos sido poco escuchados.

Esperemos que en el trabajo de las comisiones se generen acuerdos, medidas, alternativas porque es una medida muy regresiva que va afectar a la economía popular, hemos advertido esos efectos.

En mi intervención he advertido de la irritación social acumulada que hay en el país, no solo el gasolinazo, es un régimen agotado que ya es incapaz de combatir la corrupción que brota de sus propias entrañas, un régimen que no es capaz de dar soluciones sociales y que da un duro golpe a la economía, desproporcionado y además con una anticipación a cuando estaba previsto.

Hemos llamado a que el gobierno federal revise alternativas a este aumento.

Comentarios

comentarios