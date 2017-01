Definidos los juegos de Ronda Divisional en la NFL

Texans, Steelers, Seahawks y Packers ganaron sus respectivos encuentros en la Ronda de Comodines.

El partido más llamativo es el de los Green Bay Packers frente a los Dallas Cowboys

Los Playoffs de la NFL empiezan a tomar forma y tras cuatro duelos emocionantes este fin de semana, quedaron definidos los partidos para la Ronda Divisional.

Houston salió victorioso en casa frente a los Oakland Raiders, pero les tocó quizás el rival más complicado ya que tendrán que visitar a los Patriots de Tom Brady en Foxborough.

El otro duelo que definirá la Final de la Conferencia Americana será entre los Pittsburgh Steelers, que vencieron a medio gas a los Dolphins, y Kansas City, segundo sembrado que contará con la ventaja de jugar en casa.

Con respecto a la Conferencia Nacional, los Green Bay Packers se ganaron un boleto a Arlington tras derrotar a Giants y se verán las caras con los Dallas Cowboys y los novatos Dak Prescott y Ezekiel Elliott.

Por su parte, los Seattle Seahawks, que derrotaron sin problema alguno a los Lions, visitarán a los Atlanta Falcons.

Horarios Ronda Divisional (hora del centro de México)

Sábado 14 de enero:

Seattle Seahawks vs. Atlanta Falcons: 15:25

Houston Texans vs. New England Patriots: 19:15

Domingo 15 de enero:

Pittsburgh Steelers vs. Kansas City Chiefs: 12:05

Green Bay Packers vs. Dallas Cowboys: 15:40

