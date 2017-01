Cristiano Ronaldo gana el Premio The Best de la FIFA

Cristiano Ronaldo completó un impresionante ‘triplete’ individual de grandes premios esta temporada tras coronarse este lunes con el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2016 en la ceremonia de Zúrich.

Tan sólo un mes antes, Cristiano, de 31 años, conquistó su cuarto Ballon d’Or y en el pasado mes de agosto fue nombrado como el Mejor Jugador de la UEFA en Europa por segunda vez en su carrera.

Dichos premios fueron un reconocimiento por el gran año del delantero luso, en el que conquistó el título de la UEFA Champions League antes de capitanear a su selección hacia su primer título internacional en la UEFA EURO 2016.

Cristiano terminó el 2016 con un ‘hat-trick’ en la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA ante el Kashima Antlers, por lo que alcanzó los 42 goles con el Real Madrid en el año natural, que se sumaron a los 13 que firmó con Portugal.

Premio The Best al Jugador de la FIFA 2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal)

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA 2016: Carli Lloyd (Houston Dash/Estados Unidos)

Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino: Claudio Ranieri (Leicester)

Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino: Silvia Neid (Alemania)

Premio Fair Play de la FIFA: Atlético Nacional (Colombia)

Premio Puskás de la FIFA 2016 (mejor gol): Mohd Faiz Subri (Penang)

Premio a la Afición de la FIFA: Aficionados de Liverpool y Dortmund en los cuartos de final de la UEFA Europa League

XI Mundial FIFA/FIFPro: Manuel Neuer (Bayern de Múnich/Alemania); Dani Alves (Juventus/Brasil), Gerard Piqué (Barcelona/España), Sergio Ramos (Real Madrid/España), Marcelo (Real Madrid/Brasil); Toni Kroos (Real Madrid/Alemania), Andrés Iniesta (Barcelona/España), Luka Modrić (Real Madrid/Croacia); Lionel Messi (Barcelona/Argentina), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal), Luis Suárez (Barcelona/Uruguay)

Además de haber entrado en el XI Mundial, el exjugador del Sporting CP y el Manchester United, Cristiano Ronaldo, fue elegido en el Equipo del Año 2016 de los usuarios de UEFA.com, que fue revelado en la primera semana de enero, por undécima vez en su carrera (récord histórico en la votación).

Cristiano Ronaldo ganó el Premio al Jugador Mundial de la FIFA en 2008 y el FIFA Ballon d’Or, que estuvo vigente de 2010 a 2015 en conjunto con la revista France Football, en 2013 y 2014.

