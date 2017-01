A Peña Nieto le importa muy poco el país y lo que sufran los mexicanos: Maru Campos

Chihuahua.- La alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos Galván manifestó que el presidente de la república le importa muy poco el país y lo que puedan estar sufriendo los mexicanos, esto con respecto al aumento al precio de la gasolina y los mensajes posteriores que ha dado a la nación.

La edil comentó que la situación es consecuencia del mal manejo de la economía que ha tenido el país en los últimos cuatro años y no de un alza de los precios a nivel nacional, por lo que indicó, Peña Nieto tiene que asumir las consecuencias de sus despilfarros y el mal manejo económico.

“Esta clase de cosas solo suceden con este tipo de gobierno indolente que no le importa que con el gasolinazo, se haga la diferencia en una familia entre si compra leche o refresco, o bien, si toma; dijo Campos Galván.

La presidenta Municipal garantizó que el gobierno municipal tomará las medidas al respecto las cuales anunciará más adelante, pero pidió a los ciudadanos que no dejen de realizar el pago de predial ya que esto no es manifestarse contra el gobierno de Chihuahua y solo se dejarían de tener los servicios públicos en Chihuahua por lo que hizo un llamado a los ciudadanos para que no dejen de pagar y se comprometió a que lo recaudado será implementado en lo que se prometió.

Comentarios

comentarios