Gael García Bernal, a la defensa del Globo de Oro

El mexicano busca repetir el premio a Mejor Actor en una Serie de Comedia que recibió el año pasado por Mozart in the jungle. Crónica hace un recuento del talento nacional que ha figurado en la historia de esta entrega

En los últimos años, el talento nacional se ha hecho presente en los eventos más importantes del cine y el día de hoy no será la excepción. El actor mexicano Gael García Bernal regresará a la entrega anual de premios Globo de Oro por la Asociacion de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), a defender el premio que ganó hace un año al Mejor Actor de Comedia por su trabajo en la serie Mozart in the jungle.

Este año el actor se mide ante Donald Glover, de la serie Atlanta; Anthony Anderson, de Black-ish; Jeffrey Tambor, de Transparent y Nick Nolte, de Graves, en una ceremonia que se realizará en el Hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles; y en la que su amigo y actor mexicano Diego Luna también estará presente como presentador de uno de los premios en una temporada en la que goza del éxito en taquilla de su más reciente filme Rogue One: Una historia de Star Wars.

Cabe destacar que el actor mexicano Gael García Bernal, además de su nominación por Mozart in the jungle también tiene un trabajo que aspira a obtener una estatuilla dorada. Se trata de la película Neruda, la cual protagoniza y que está nominada a la Mejor Película Extranjera. El filme chileno dirigido por Pablo Larraín compite contra la alemana Toni Erdmann; la cinta iraní The salesman; la francesa Elle y Divines, también de Francia.

Selecto grupo. Gael García Bernal buscan sumar más estatuillas de los Globos de Oro en el selecto grupo de mexicanos que han conseguido la estatuilla dorada por sus trabajos y en cuya lista se encuentran Gabriel Figueroa, Mario Moreno Cantinflas, Katy Jurado, Ismael Rodríguez, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu.

La primera aparición de un trabajo fílmico nacional que participó en los Globos de Oro ocurrió en 1949, tan sólo cinco años después de la primera entrega. En esa ocasión Gabriel Figueroa obtuvo el primer Globo de Oro para México en la categoría de Mejor Fotografía por su trabajo en el filme La perla, que dirigió Emilio El Indio Fernández.

Posteriormente en 1953, la actriz Katy Jurado conquistó la estatuilla en la categoría de Mejor Actriz Secundaria por su trabajo en Solo ante el peligro, de Fred Zinnemann, en una edición en la que también fue nominada a promesa de la actuación. En ese western la mexicana compartió reparto con actores de la talla de Gary Cooper y Grace Kelly. Jurado superó esa ocasión a Gloria Grahame, de la cinta Cautivos del mal, y a Mildred Dunnock, de ¡Viva Zapata!.

Para 1957 tocó el turno del actor Mario Moreno Cantinflas, quien también se alzó con el premio pero en la categoría de Mejor Actor Protagónico como resultado de su trabajo en el aclamado filme La vuelta al mundo en 80 días, de Michael Anderson. Cantinflas pasó por encima de actores como Marlon Brando y Glen Ford, quienes competían por la cinta La taza de té de la luna de agosto; Yul Brinner, de El rey y yo, y Danny Kaye, que participó por The court jester. Tres años más tarde sería nominado por la cinta Pepe, sin éxito.

Un año más tarde la cinta Tizoc, protagonizada por Pedro Infante y María Félix, y dirigida por Ismael Rodríguez fue premiada en la categoría de Mejor Película Extranjera, en la única ocasión que se ha recibido premio en esa competencia.

Tuvieron que pasar cincuenta años para que un mexicano recibiera un Globo de Oro. Fue Alejandro González Iñárritu quien dirigió la Mejor Película de Drama del 2007 para los Globos de Oro que otorgan los 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, convirtiéndose en el primer director de cine mexicano en ganar en esta categoría por su filme Babel.

El filme compitió en esa ocasión con Bobby, del cineasta Emilio Estevez; Juegos secretos, de Todd Field; La reina, de Stephen Frears y Los infiltrados, del aclamado Martin Scorsese.

En ese año, fue la única categoría en la que ganó de las siete nominaciones a las que aspiraba. Alejandro González Iñárritu fue superado por Martin Scorsese como Mejor Director, la también mexicana Adriana Barraza junto con su compañera, la japonesa Rinko Kikuchi, fueron superadas por Jennifer Hudson (Dreamgirls) en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Lo mismo ocurrió para Guillermo Arriaga, quien perdió la nominación a Mejor Guión ante el británico Peter Morgan del filme La reina.

En el 2014, le tocó el turno a Alfonso Cuarón de ganar el premio al Mejor Director por su trabajo en Gravity, en el único premio que tuvo el filme de cuatro aspiraciones. En esa ocasión superó a cineastas como Steve McQueen (12 años de esclavitud), Davod O. Russell (La gran estafa americana), Paul Greengrass (Capitan Phillips) y Alexander Payne (Nebraska).

El año pasado Alejandro González Iñárritu fue el gran protagonista de la entrega 2016, pues su más reciente filme El renacido, se encargó de conquistar el premio a la Mejor Película de Drama y además Iñárritu recibió el galardón de Mejor Director. La cinta venció a filmes como Carol, de Todd Haynes; Mad Max, de George Miller; La habitación, de Lenny Abrahamson y Spotlight, de Thomas McCarthy.

Esa misma noche Gael García Bernal ganaría su primer Globo de Oro por Mozart in the Jungle. Un año atrás Iñárritu había ganado el Globo de Oro al Mejor Guion por su trabajo en Birdman.

Crónica

Comentarios

comentarios