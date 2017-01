Cuatro muertos al ser arrollados por un camión en un atentado en Jerusalén

El agresor embistió a un grupo de soldados; el ataque ha dejado además 15 heridos

Un ciudadano palestino embistió el domingo a un grupo de soldados israelíes, con un balance provisional de cuatro muertos y al menos 15 heridos. El ataque fue perpetrado en el paseo de Armón HaNatziv, en el este de Jerusalén, cerca del cuartel general de las fuerzas de las Naciones Unidas en Oriente Próximo. Tres de las víctimas eran mujeres que cumplían el servicio militar en el cuerpo femenino de las fuerzas armadas, el Tsahal. El cuarto muerto era un varón, también soldado del Ejército. Los cuatro tenían en torno a los 20 años.

El atentado se produjo cuando Fadi al Kandar, al volante de un camión Mercedes blanco, se subió a la acera al tiempo que un grupo de soldados de excursión descendían de un autobús para ver la amurallada Ciudad Vieja desde una suerte de mirador a Jerusalén desde oriente, declaró su guía, Haim Neuman. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha señalado que el autor del ataque es un simpatizante del Estado Islámico.

Neuman agregó que soldados y civiles que se hallaban en el lugar mataron a Al Kandar. Los bomberos extrajeron a varias de las víctimas de debajo de los neumáticos del camión que los atropelló a gran velocidad. Los heridos fueron internados en los hospitales Shaarei Tzedek y Hadasa.

Uno de los que recibieron el impacto del camión y que no ha querido identificarse relató su experiencia al Canal 10 israelí, según recoge Reuters: “Fue un milagro que conservara conmigo el arma. Disparé a una rueda pero me di cuenta que no era efectivo porque tenía muchas. Corrí hacia la cabina y descargué el cargador contra [el conductor]. Cuando terminé, otros cadetes apuntaron y empezaron a disparar”.

“Este no es un episodio aislado, nadie podrá detener la marcha del camión de la intifada en Jerusalén”, afirmó la organización Hamas, que sin embargo no se atribuyó el ataque. “Fracasarán quienes quieran frenarla”, agregó. Según fuentes palestinas, Al Kandar estuvo en el pasado en una cárcel israelí.

La policía investigaba a parientes de Al Kandar en su domicilio de Jabel Mukábar, uno de los barrios y pueblos palestinos que Israel se anexionó en Jerusalén este tras la victoria en la Guerra de los seis días (1967). El comandante de la policía israelí, Roni Alshej, declaró a los periodistas que el atacante era un vecino de este barrio. Vecinos de Al Kandar dijeron que no era militante del brazo armado de Hamás y que no estuvo nunca en una cárcel israelí. Se trata del primer ataque palestino desde hace meses en Jerusalén.

El oficial israelí declaró que sus agentes no tenían ninguna información previa de los servicios de inteligencia como para impedir el ataque, y que no debe descartarse “la influencia del terrorismo islámico” en este caso. Las autoridades militares estudiaban un vídeo del suceso. Este tipo de atentados, valiéndose de vehículos que embisten a civiles en la paradas de autobuses, así como los perpetrado con cuchillos, comenzaron hace menos de dos años en Jerusalén.

El atentado esta vez coincide con la posibilidad de que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, traslade la embajada de su país a Jerusalén, en cuyas localidades árabes se proponen los palestinos establecer la capital de un futuro Estado independiente.

