No es factible autorizar nuevos fraccionamientos fuera de mancha urbana: Miguel Riggs

Chihuahua.- El Síndico Municipal, Miguel Riggs, sostuvo reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento capitalino, con la finalidad de fijar su postura y posicionamiento referente a la normatividad para autorizar nuevos fraccionamientos en el Municipio de Chihuahua.

“Se tienen que aprovechar los espacios o lugares dentro de la mancha urbana, con la finalidad de que ésta ya no se expanda, y mucho menos cuando no existe un estudio fehaciente sobre las soluciones al suministro de agua”, detalló Riggs Baeza.

Para este tema, el funcionario refirió no tener o contar con un estudio de factibilidad vial o de infraestructura, para poder siquiera valorar serias posibilidades de que la urbe pueda expandirse. Miguel Riggs ejemplificó el caso del proyecto “Cumbres de Robinson”, recalcando que “los espacios dentro de la Ciudad deben de aprovecharse, porque hablar de llevar infraestructura y servicios básico, llámese luz, agua, limpia, parques, entre otros, erogaría un altísimo costo de recursos, y la situación del Ayuntamiento, no creo que este para invertir en ese rubro, teniendo al día de hoy, otras prioridades que cumplirle al ciudadano, simplemente, para mi persona no es factible”, concluyó el funcionario

