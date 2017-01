Promueve regidor Alfredo Chavez amparos contra el gasolinazo

Chihuahua.- Cerca de 500 juguetes entregará esta tarde el H. Cuerpo de Bomberos en Colonias de la periferia como un regalo en este día de Reyes, así lo indicó el coordinador de Bomberos, Joel Estrada.

Los Juguetes serán entregados en la colonia Raymundo López y un asentamiento Tarahumara que se ubica en la colonia Aeropuerto.

La colecta de juguetes inició el mes pasado en la que hubo una buena participación de la población y se alcanzó el número de obsequios que se juntaron en la colecta del año pasado, indicó el funcionario.

El único requisito que se pidió a los ciudadanos para entregar sus juguetes era que no fueran bélicos y que no requieran pilas.

Chihuahua.- El regidor del Partido Acción Nacional, Alfredo Chávez Madrid informó que esta mañana intenpondrá un amparo a titulo personal en un juzgado federal en contra del aumento al precio de la gasolina y más adelante estará presentando un amparo colectivo, por lo que exhorta a todo aquel que quiera sumarse acercarse con los regidores del PAN.

El edil detalló que sería entre el 23 y 24 de enero cuando interponga el amparo colectivo, el cual es indirecto en contra del gasolinazo que va en contra de la ley, por lo que se busca que un juez federal declare su incostitucionalidad.

El regidor precisó que el amparo no va en contra de las reformas fiscal y energética si no contra la ley de ingresos para el ejercicio fiscal del 2017.

Los temas por los que el edil señaló que tomó la decisión de implementar esta acción es que no hay equidad en el cobro y el impuesto no atiende a la capacidad económica de cada ciudadano.

En un segundo punto, expresó que el incremento no tiene bases para aplicarse según la ley de ingresos federal, en tercero que la federación viola la ley estableciendo un precio diferente para cada zona.

