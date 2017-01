Por: Francisco Flores Legarda

Creer que somos lo que creemos ser es erróneo

Jodorowsky

La pérdida de confianza en las instituciones ha tocado fondo (¿o todavía no?). Una gran parte de los ciudadanos no se sienten representados por nuestros órganos de gobierno, dirección y poder (partidos políticos, sindicatos, sector financiero, medios de comunicación. Iglesia, etc.), por mucho que algunos de ellos sean legítimamente elegidos.

Para dejar muy claras las cosas, no se trata de una opinión personal, viene siendo reflejado desde hace meses, así como en cualquier encuesta. Por tanto, este artículo no se basa en ningún tipo de ideología política. Se entiende como poder todo tipo de organizaciones que nos dirigen y adoctrinan. Y la posible crítica de las siguientes líneas, porque entiendo que la lealtad implica juicio crítico, está dirigida a todos en conjunto. Entiendase como el Estado enfrenta, busco la manera dividir a los ciudanos, ante la adopcion de un gobierno debil. Es estraño com Victor Quintana, y muchos más, quienes guardan silencio.

Estamos asistiendo a un conflicto asimétrico invertido. En el ámbito de la seguridad se denomina conflicto asimétrico a aquel en el cual las fuerzas de las partes enfrentadas son muy dispares. Hay un contrincante poderoso, con medios tradicionales, y un contrincante más débil que debe recurrir a métodos y formas de enfrentamiento no tradicionales.

Paul F. Herman definió la guerra asimétrica como “un conjunto de prácticas operacionales que tienen por objeto negar las ventajas y explotar las vulnerabilidades (de la parte más fuerte), antes que buscar enfrentamientos directos”. Al año siguiente, Charles Dunlap la definió de forma parecida, pero añadiendo el concepto de “metodologías no convencionales o no tradicionales”

Habitualmente, pero no siempre, es la parte fuerte la que tiene en su mano la justicia, el derecho, el ejército, los poderes estatales. Así sucede por ejemplo en la lucha frente a Al Qaeda, tipología clásica de enfrentamiento asimétrico.

Pero en el caso planteado la situación cambia, son los poderes los que utilizan estrategias asimétricas (incumplimiento de la ley, ausencia de transparencia, engaño, etc.) además de las propias y legítimas del poder (justicia, policía, etc.). Mientras tantos los ciudadanos deben cumplir las normas, estar callados porque en caso contrario perjudican la marca Mexico, aguantar porque el cinturón nos lo apretamos todos, etc.

Veamos esta asimetría de forma desglosada:

1. Por los medios utilizados. Los poderes utilizan una gran diversidad de metodologías, como el engaño, el abuso de poder, la corrupción, la ilegalidad,…Los ciudadanos, hasta el momento, únicamente la protesta y la manifestación (y un mayor grado de solidaridad social ante la dejadez de los poderes).

Alguno estará pensando que nuestros gobernantes no son más que un reflejo de nuestra sociedad, y que tampoco a nivel ciudadano damos ejemplo (facturas sin IVA, pagos “en negro”, etc..) Sin duda tiene razón, esta crisis tiene un gran fondo de ética y valores. Pero en el caso planteado no estamos valorando eso, sino la relación asimétrica entre poder (a quienes en todo caso el nivel de exigencia ética debe ser mucho mayor, porque son ejemplo también para la sociedad) y la ciudadanía.

2. Leyes. Los ciudadanos están obligados a cumplir las mismas. Los poderes incumplen (por ejemplo la eliminación de la paga extra de funcionarios cuando una parte de la misma ya había sido devengada), modifican o adaptan la misma en función de “sus” intereses, no siempre los intereses generales. El caso de Eurovegas es un claro ejemplo.

3. La Constitución. Nuestra norma máxima. Cualquier crítica hacia la misma sitúa, a quien se atreve, en el extremo absoluto del sistema. Frente a la multitud de llamadas a su reforma siempre se indica su dificultad (en una semana se modificó lo que interesó). Destacaré en este caso únicamente dos cuestiones:

– Las fórmulas de participación ciudadana señaladas (Defensor del Pueblo, referéndum, iniciativa legislativa popular,…) son absolutamente ineficaces.

– Pero además los poderes pueden libremente, y sin ningún tipo de responsabilidad, vulnerar la Constitución. La prueba de ello es el constante goteo de casos en que se declaran inconstitucionales leyes y medidas.

4. Responsabilidad. Vivimos en un país en que no existe ningún tipo de responsabilidad por nada. En Alemania dimiten por un plagio de una tesis. En Mexico ya puede pasar lo que sea que es imposible. Pero es que además reciben el apoyo masivo de sus colegas de poder, de forma ciega. Únicamente, cuando la situación es insostenible, son abandonados (por ejemplo por sus partidos, como si dicho elemento hubiera sido siempre ajeno a la organización y no hubiera sido cubierto y protegido). El ciudadano ha votado, y se tiene que aguantar hasta que pasen 6 años. Esto no es democracia tal y como la entienden muchas personas, estaría más cercano a mini dictaduras de 4 años, elegidas, pero con plenos poderes y sin responsabilidad.

5. Actuación al margen de los criterios del mercado. Todos sabemos que los Gobiernos son en gran parte marionetas en manos del poder financiero. Pero unos muñecos políticos que buscan la satisfacción de sus amos, lo que les puede asegurar una silla en algún Consejo de Administración en un momento dado. Como suelo señalar, en esta sociedad deshumanizada, son los mercados quienes sufren. Hay que ayudar, pobrecitos. Todos nos debemos apretar el cinturón en beneficio de la colectividad. ¿Todos? Todos no: El poder político y diputados, con sus pensiones, sus indemnizaciones, sus privilegios, su indemnización por vivienda. Y con los sueldos que abonan los partidos (en parte nuestro dinero), con criterios dudosos a la hora de “apretarse el cinturón”,.

6. Un poder más allá del bien y del mal. Consecuencia de algunos de los apartados anteriores, este poder o casta está más allá de la condición humana. Pueden hacer lo que quieran, como quieran, sin tener que dar explicaciones (o hacerlo por teleconferencia, sin preguntas, sin periodistas, etc.). “Daremos la cara” señalan en sus proclamas, cuando quizás lo que decían era “veréis qué cara”. Pero la mayor prueba de ese poder es la capacidad de perdonar (una posibilidad casi divina). Las amnistías, que supongo se mantienen como una acción de poder orgásmica. Ese poder de decidir si a una persona, y no a otra, la libero de su responsabilidad penal ante la sociedad. Puro medievo.

7. Propaganda, servilismo y fanatismo. Este poder maneja otros poderes y medios, y compra servilismo, fanatismo y seguidores. Ruido, exento de argumentos. Además lo tienen todos los partidos. Ello, unido a la nula preparación y conocimiento sobre asuntos de Gobierno de los ciudadanos contribuye a esa perpetua y triste fractura, interesada porque genera alternancias en el poder, de las partidos. Por tanto, en esa lucha asimétrica, el poder utiliza la propaganda, y la división del “enemigo”.

8. Finalmente, y casi como conclusión, entienden “la democracia a mi servicio” y no como “yo al servicio de la democracia”. Sin duda, “lo llaman democracia y no lo es”.

La solución está ahí, en corregir estas asimetrías. Los poderes lo tienen en su mano. Lo pueden hacer pero no quieren, a nadie le gusta automutilarse, y sólo adoptan decisiones cosméticas cuando ven las orejas al lobo.

En caso contrario, el poder asimétrico de la parte débil irá en aumento, y no sólo basado en resistencia pacífica o un ligero grado de desobediencia civil. Los sistemas son fuertes en cuanto tienen la capacidad para soportar las tensiones, las fuerzas (Lewin) de empuje en distintas direcciones. Pero si se sigue estirando hacia los extremos…el riesgo de ruptura es importante, y si no sucede es porque en gran parte tenemos una ciudadanía mucho más responsable que aquellos que nos gobiernan.

Salud y larga vida y luchar para vivir.

@profesor_F

