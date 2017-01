En el Bayer ya no quieren a Chicharito

Leverkusen.- La salida de “Chicharito” del Bayer Leverkusen ya tendría precio: 25 millones de euros. A diferencia de hace unos meses cuando Javier Hernández se consideraba intransferible, hoy, según publica el diario Bild, el mexicano ya no es del total agrado de la directiva y cuerpo técnico, por actitudes con el club en las últimas semanas.

“En el equipo se han dado cuenta que él no tiene ningún interés por las nuevas amistades, Hernández ni siquiera fue a la fiesta de Navidad porque no le interesaba. Él no trabaja a la par de los colegas en la crisis. Suma 1,095 minutos sin gol en partido oficial. Las voces críticas se multiplican en el equipo”, publica el rotativo alemán.

Sport Bild remarca que el jugador 28 años de edad ha demostrado “no ser un jugador de equipo” e incluso se refieren al mexicano como una persona “egoísta”, por lo que Leverkusen habría decidido colocarlo en la lista de transferencias el próximo Mercado de Verano.

Por último, Javier es acusado de no trabajar para recuperar su mejor versión y el portal bávaro resalta que la sequía goleadora del mexicano habría provocado que tanto el cuerpo técnico como la directiva estén de acuerdo en desprenderse del mexicano.

En tanto, Chicharito se incorporó a la pretemporada del Leverkusen en Orlando, Florida tras disfrutar unos días de descanso tras la conclusión de la primera vuelta de la Bundesliga.

