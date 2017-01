Serena Williams, eliminada en la segunda ronda de Auckland

Estados Unidos.- La tenista estadounidense Serena Williams, número 2 del ránking WTA, cayó eliminada este miércoles ante su compatriota Madison Brengle al perder 6-4, 6-7 (3/7) y 6-4 en la segunda ronda del torneo de Auckland.

La primera cabeza de serie del torneo neozelandés, que regresaba a las canchas tras su derrota en las semifinales del Abierto de Estados Unidos hace cuatro meses, fue derrotada por la jugadora número 72 del mundo en un partido que duró dos horas y 13 minutos.

Brengle se enfrentará en cuartos de final a la letona Jelena Ostapenko (N.7).

“No pude hacer frente al viento. Mi rival jugó en las mismas condiciones que yo, exactamente. Ella está acostumbrada a ello y jugó mejor”, comentó Serena, visiblemente decepcionada tras su derrota.

“Nunca resté así en mi vida, es un poco frustrante por lo que he trabajado durante la pretemporada. Lo único que me alivia es que las condiciones no serán así en Melbourne (en el Abierto de Australia, 16-29 de enero)”, añadió.

Serena Williams había vuelto tras cuatro meses de ausencia, ganando a la francesa Pauline Parmentier.

Su hermana Venus también dijo adiós al torneo de Auckland. Ganó a la neozelandesa Jade Lewis por 7-6 (7/2) y 6-2 en partido de la primera ronda pero luego no se presentó al duelo ante la japonesa Naomi Osaka, por una lesión en un brazo.

“El primer partido del año nunca es perfecto. Simplemente, me voy sintiendo mayor”, afirmó.

Por su parte, la danesa Caroline Wozniacki, exnúmero 1 mundial y tercera cabeza de serie del torneo, se clasificó sin excesivos problemas al ganar en segunda ronda a la estadounidense Varvara Lepchenko por un doble 6-3.

El torneo de Auckland se disputa en superficie dura y reparte 226.750 dólares en premios.

Simona Halep pierde en 2da ronda en Shenzhen

SHENZHEN, China– La preparación de Simona Halep para el Abierto de Australia sufrió un contratiempo el miércoles cuando la rumana fue superada por Katerina Siniakova 6-3, 4-6, 7-5 en la segunda ronda del torneo de Shenzhen.

Halep, campeona del 2015, sufrió cuatro rompimientos de servicio en el último set. En total, las dos jugadoras se combinaron para 15 rompimientos de servicio en el match.

También el miércoles, la checa Kristyna Pliskova avanzó a cuartos de final con una victoria de 6-1, 6-2 sobre Chang Kai-chen, de Taiwán, y Nina Stojanovic, de Serbia, venció a la tunecina Ons Jabeur 4-6, 6-3, 6-3.

Ferrer cae Brisbane, Nishikori pasa a cuartos de final

BRISBANE, Australia– El español David Ferrer se despidió el miércoles del Internacional de Brisbane tras caer en segunda ronda ante el australiano Jordan Thompson por 4-6, 7-5, 7-5.

El valenciano, octavo cabeza de serie del torneo, no pudo evitar el descalabro pese a salvar cuatro bolas de partido en su servicio al final del tercer set.

Thompson, que disputará el Abierto de Australia como invitado y ganó solo tres de sus 13 juegos en 2016, tiene ya una foja de 2-0 esta semana y alcanzó su primer partido de cuartos de final en un torneo del ATP Tour.

Su próximo rival será Kei Nishikori, que se mostró un poco oxidado en su primer partido del año ante el estadounidense Jared Donaldson, al que superó por 4-6, 6-4, 6-3.

El japonés, tercer cabeza de serie del torneo del que ha sido semifinalista en tres ocasiones, inició su participación directamente en la segunda ronda y pronto se puso 4-0 por delante. Pero Donaldson reaccionó y ganó los seis games siguientes para ganar el primer set en poco más de una hora.

Además, Lucas Pouille perdía 6-3, 3-1 ante Kyle Edmund cuando se retiró de su choque de segunda ronda para ser atendido por unas ampollas en los pies.

En el cuadro femenino, un día después de hacer historia al convertirse en la primera tenista nacida en la década de 2000 en ganar un partido del circuito WTA, la tenista local Destanee Aiava cayó ante la dos veces ganadora de un major Svetlana Kuznetsova por 6-4, 6-3 en segunda ronda.

Kuznetsova se medirá en cuartos de final a la cuarta cabeza de serie del torneo, la vigente campeona de Roland Garros Garbiñe Muguruza.

En otros enfrentamientos de la jornada, Dominika Cibulkova remontó un set en contra para imponerse a Zhang Shuai por 2-6, 6-4, 6-4 tras ganar el título en las Finales de la WTA, y Roberta Vinci eliminó a Misaki Doi por 6-4, 6-2.

Francia gana a Gran Bretaña, se pone 2-0 en Copa Hopman

Los franceses Kristina Mladenovic y Richard Gasquet ganaron sus juegos individuales el miércoles en el triunfo de Francia sobre Gran Bretaña en el Grupo A de la Copa Hopman.

Mladenovic se impuso a Heather Watson por 6-4, 5-7, 6-3 antes de que Gasquet hiciese lo propio con Dan Evans por 6-4, 6-2 para dar a Francia su segundo triunfo en el torneo de equipos mixtos pese a las altas temperaturas, que llegaron a alcanzar los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit). El lunes derrotó a Alemania.

En el otro duelo del grupo, que se disputará más tarde en el día, Roger Federer disputará su segundo partido con Suiza después de una baja de seis meses por una operación de rodilla. El exnúmero uno del mundo y su compañera de equipo, Belinda Bencic, se enfrentarán a los alemanes Alexander Zverev y Andrea Petkovic.

