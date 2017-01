Rafa Márquez propone crear Asociación de Futbolistas

El objetivo es proteger los derechos de los jugadores.

Rafa Márquez pretende crear una Asociación de Futbolistas para defender los derechos de los jugadores, anunció en conferencia de prensa.

El objetivo es que los futbolistas dispongan de un órgano que garantice sus intereses, señaló el capitán del Atlas.

“Si somos algunos no vale la pena, entonces hasta que no se tenga eso bien armado no se va a hacer realidad; estamos en ese proceso”, acotó el futbolista, quien busca con la creación del organismo respeto para los jugadores.

“Aquí la idea es realmente buscar lo justo para nosotros”.

El también capitán de la Selección Mexicana señaló que el Régimen de Transferencias debe desaparecer porque el jugador no tiene el poder para decidir por su futuro, dado que es la única liga en el mundo donde se mantiene ese “mercado de jugadores”.

ESPN

Comentarios

comentarios