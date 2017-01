No había de otra que aumentar las gasolinas: Peña Nieto

Ciudad de México.- El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante su mensaje a los medios y donde dio a conocer los cambios en su gabinete, señaló que comparte la molestia de los mexicanos tras el aumento a los combustibles y mencionó que no se permitirán abusos ante el aumento a la gasolina.

Peña Nieto señaló que no es una decisión fácil tomar una medida como esta, pero el no hacerlo serían más dolorosos los efectos y las consecuencias.

“No es una decisión fácil de tomar, pero de no hacerlo, el costo sería mucho más grave y delicado”, @EPN.

— Presidencia México (@PresidenciaMX) 4 de enero de 2017

Señaló que comprende el enojo de la población en general y entre distintos sectores de la sociedad, pero el incremento en los precios de la gasolina no es resultado de las reformas Energéticas ni Fiscal, dijo el mandatario.

“El ajuste en el precio de las gasolinas no es resultado de la Reforma Energética ni de la Hacendaria; refleja el aumento en los precios internacionales de la gasolina y es una medida responsable y consistente en lo que he decidió es una prioridad de nuestro gobierno.”

El mandatario mencionó que el ajuste en el precio de la gasolina se debe al aumento de los precios internacionales de la gasolina y el no haberlo hecho sería más costoso.

“El gobierno de la República no permitirá abusos de quienes pretenden incrementar o tomar decisiones de alza en precios de productos que no son justificados”, añadió el mandatario.

“No hay mayor costo para una sociedad de quien no cuida la estabilidad de la economía; el gobierno seguirá reuniéndose con la sociedad para explicar y dialogar para encontrar la forma de recibir apoyos.”

