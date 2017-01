Mantendrá Asamblea Popular bloqueos si no baja el costo de combustibles

Chihuahua.- Esta mañana los representantes de la Asamblea Popular integrada por el Barzón, el Frente Contra el Gasolinazo informaron que continuarán con los bloqueos en vías del ferrocarril y casetas de cobro en carreteras en tanto no disminuya en costo de la gasolina tras el aumento que se dio el pasado dos de enero.

Leonel Mendez delegado de Amotac en Chihuahua, indicó con respecto a la rueda de prensa de Corral que se solidarízan con la ciudadanía Chihuahuense por lo que liberaron pipas de combustible para el aeropuerto y sistema de transporte en la capital y el estado ya que no quieren afectar las finanzas del estado pero enfatizó en que de alguna manera tienen que manifestar su descontento.

Fernando Flores, miembro de la Asamblea Popular señaló que el movimiento hasta el momento ha sido positivo pues han logrado que la autoridad federal salga atender las peticiones del pueblo, así como recibir un gran apoyo por parte de la población.

Indicó que el movimiento ha recibido amenazas de desalojo por parte de la autoridad pero enfatizó que no se van a retirar el plantón hasta que no logren que haya una disminución en los precios de los combustibles.

Por su parte, Pavel Aguilar, de la Unión Campesina Democrática indicó que las manifestaciones continúan en los municipios de jímenez, Camargo, Galeana, Cuauhtémoc, La Junta y Sacramento, así como las instalaciones de Pemex y el SAT, y esperarán el mensaje que dé el presidente de la república esta mañana para decidir que acciones harán en las próximas horas ya que están estipulados tres nuevos aumentos los días 4, 11 y 18 de febrero, por lo que seguirán con los bloqueos, y de no ser un mensaje positivo habrá consecuencias desde la movilización no solo en Chihuahua si no el el país, indicó.

Heráclio Rodríguez a su vez informó que debido a que el aumento en las gasolinas afecta a todo el pueblo, el movimiento en común que encabeza tomará las acciones que sean necesarias si el Presidente de la República no da un mensaje favorable y no satisface las necesidades del pueblo por lo que exhortó al pueblo de México a emprender las acciones que se requieran para hacer al gobierno de la república dar marcha atrás a la decisión errónea de seguir saqueando el patrimonio de México, manteniendo la paz pero con mucha firmeza para encontrar una solución a los problemas que vive la nación.

Indicaron finalmente que si el gobernador decide ejercerlos los bloqueos con los que ayer amenazó sería un error político, pero si así fuera tendría que desalojarlos porque no se moverán.

Finalizaron mencionando que el paso a los pasajeros está abierto y no están bloqueadas las casetas para los autos y camiones de pasajeros.

