‘El Bronco’, de mesías a traidor

A pesar de la apatía de la sociedad regiomontana, activistas como el comediante Pedro Alejo Rodríguez, “Fufito”, al igual que integrantes de otras asociaciones y ciudadanos en general, se unen en el rechazo público contra el “Bronco”, además de buscar soluciones para frenar el nuevo presupuesto del 2017.

El activista Pedro Alejo Rodríguez Martínez, es duro en su juicio al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

“Pasó de ser un mesías a un traidor”, asegura este comediante mejor conocido como “Fufito” y quien encabeza las protestas contra “El Bronco” en Nuevo León.

Rodríguez Martínez recrimina a los empresarios de Nuevo León su falta de apoyo en las protestas y adelanta que van por la revocación del mandato en contra del mandatario independiente.

“Ellos han apoyado a Jaime “El Bronco” y a su mitomanía de ficción”, dice Fufito en entrevista con Reporte Indigo.

“Y esperan que el tipo cambie, pero un mitómano no va a cambiar, y han dejado solo al pueblo de Nuevo León. Algunas cámaras se han sumado, pero no hay esa conciencia en los nuevos capitanes de empresa nuevoleonesa de dignidad ciudadana y el beneficio al prójimo”.

Considera que los nuevos capitanes de las grandes empresas sólo ven por sus propios intereses, pero no ven un beneficio para el prójimo y muestran apatía por la subida de más impuestos.

“Si viviera don Eugenio Garza Sada se moriría del coraje al ver que los grandes empresarios han dejado solo al pueblo de Nuevo León… en la época de Sócrates Rizzo, los capitanes dejaban salir temprano a sus empleados para protestar.

Pedro Alejo nació en el mundo del teatro y la farándula, pero en 2001 comenzó su nueva historia en el espectáculo. Fundó varios “table dance” en ese entonces prohibidos por la autoridad municipal y estatal.

Hijo del comediante de carpas don Pedro Rodríguez “El Fufurufo”, Pedro Alejo comenzó a publicar desplegados en medios para que fueran regularizados, y hoy en día estos tipos negocios operan dentro de la ley.

Vestido con ropa estridente y con un peso de unos 150 kilos, Fufito logró ser propietario de varios “table dance” en el municipio de Monterrey.

Ahora luce más delgado con alrededor de 80 kilos, pero convertido en activista y fundador de organización Ciudadano Empoderado.

Y, acepta, tener algunos detractores por su pasado dentro del giro de diversión nocturna y exótica.

“No se preocupen por mi pasado, que se preocupen por el presente y el futuro que está de la chingada”, dice Fufito.

Entiende que existan personas que intentan descalificar su voz en esta serie de protestas que se avecina por la subida de impuestos y el incremento de la gasolina, pero asegura, que eso no le preocupa mucho.

“Tengo 18 años en esto… fui el iniciador de participación ciudadana en la revocación de mandato, otros le siguieron pero yo fui el iniciador. En 2004 les tumbé los sueldos y los bonos a los diputados”, recuerda.

El activista adelanta que iniciará una estrategia para revocar el mandato del gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

“Hay un rechazo público al gobernador Constitucional del Estado, (pasó) de ser un mesías a un traidor…buscaremos revocar el mandato del gobernador, también buscaremos un amparo para echar abajo el nuevo presupuesto 2017”, aseguró el activista.

Agrega que están convocando a la desobediencia civil a no pagar el impuesto predial y el impuesto de la tenencia vehicular que mantuvo “El Bronco” este año.

“Esto está funcionando, estuvimos en el Pabellón Ciudadano y solo estamos 50 personas pagando la tenencia cuando el año pasado había 500… está funcionado. Si hay gente pagando predial es porque cuatro alcaldes no le entraron al poder de los ciudadanos”, explicó Pedro Alejo.

Una ciudadanía apática

Usuarias de redes sociales calificaron a la sociedad regiomontana de apática y falta de solidaridad con los manifestantes, por no unirse todos a levantar la voz de manera personal ante la carga impositiva.

En entrevista con Reporte Indigo, las mujeres coincidieron que hoy en día existen muchos ciudadanos preocupados más por cosas materiales, que en lugar de reclamar por una afectación en su economía familiar.

La profesionista Erika Alejandra Tamez, consideró que hay una sociedad muy patética y apática ante una situación de injusticia provocada por el Gobierno tanto local, como federal.

“Creo que somos patéticos, da impotencia ver cómo la gente gasta, se endeuda y se organiza para ir a partidos de futbol y festejos, y no puede tomarse un tiempo para decir: estoy molesto, me duele que aumenten mis gastos y no me aumentan el salario”.

“Somos de moda y por eso las cosas que nos imponen el Gobierno lo aceptamos como si vinera de un padre, creo que el regio siempre se le ha metido el chip de que nomás sirve para trabajar, y ese chip se le ha metido de generación en generación”, dijo Tamez.

Por su parte, Diana González, dijo que la clave para evitar la creación de más impuestos está en la participación ciudadanía.

“La clave está en la ciudadanía que no tiene para pagar, pero tampoco se mueve con la protección de la justicia, esos incumplidos darán finalmente el golpetazo”, concluyó González.

