Conejo Pérez, sin fecha para el retiro

Si se habla de uno de los mejores porteros que ha dado México en la historia del futbol moderno, no se puede dejar de lado a Óscar Conejo Pérez, cancerbero presente en tres Copas del Mundo, Copas Confederaciones, Copas Oro, Copas América; además campeón en el futbol mexicano y con la Selección Mexicana.

Hoy en día, el Conejo, a sus casi 44 años de edad, y a punto de jugar su torneo número 46 en el futbol mexicano, sigue planteando su futuro, el cual, dice, puede estar en la formación de talentos, aunque no descarta la dirección técnica o algún puesto directivo; sin embargo, se concentra en el presente, en calificar con el Pachuca a la Liguilla y por qué no, conseguir otro título más en su exitosa carrera.

Óscar Pérez dijo al principio del Apertura 2016 que este año futbolístico sería el último en su carrera, que “colgaría los guantes” terminado el Clausura 2017; sin embargo, ha sembrado dudas al respecto, pues dice sentirse en buena forma física para competir a nivel profesional por más tiempo.

El experimentado cancerbero del Pachuca comentó que sigue sintiendo pasión por el futbol: “Me encanta jugar, todavía no me canso, puedo seguir compitiendo con jóvenes. Nunca me imaginé seguir jugando a esta edad, lo que más me apasiona y me gusta. Hemos tomado la determinación de que podría ser el último torneo”.

Por ello reconoció que ampliar su carrera hasta el mes de diciembre del siguiente año sigue siendo algo muy incierto y prefirió no adelantar conclusiones, “no lo sé, vamos a ver cómo se va presentando el año, quiero primero terminar mi compromiso con Pachuca de la mejor manera y después ya veremos qué sigue”.

El Conejo Pérez, quien nació el 1 de febrero de 1973, se ha caracterizado por ser uno de los porteros más pequeños del mundo, pero aseguró que todavía hay Conejo para rato, “para un ratito más, me estoy sintiendo bien, poco a poco creo que estoy alcanzando un buen nivel futbolístico y espero seguir estando a la altura del equipo, a la altura de lo que requiere el plantel”.

El portero Tuzo señaló que el 2016 fue un gran año para él profesionalmente, debido a lo que se pudo lograr con la escuadra de Pachuca, “poder ser campeón, en la recta final de mi carrera me deja muy tranquilo, creo que fue un año muy padre y buscaré seguir entregando buenas cuentas y seguir teniendo un buen nivel”.

Óscar Pérez dijo que su principal objetivo será buscar estar en un buen nivel y apoyar lo mejor posible al equipo, “me gustaría tener más logros; yo sé que ya son de los últimos partidos que voy a tener, pero quiero seguir disfrutando, quiero seguir ganando y dar lo mejor”.

El cancerbero hidalguense expresó que espera poder continuar con el nivel de desempeño que le exige el equipo de Pachuca y con ello tener un buen desempeño en la Liga MX del 2017 y también en la Concachampions.

Asimismo, explicó que lo que más le gustaría sería dejar clasificado al Pachuca al Mundial de Clubes, aunque al preguntarle que si le gustaría defender su portería en esta competencia, se apresuró a responder que “no, yo creo que ya sería todo. Ojalá podamos calificar a ese Mundial de Clubes, sería extraordinario, pero yo creo que no va más”.

El portero mexicano, que está a menos de un mes de cumplir los 44 años de edad, refirió que el equipo ha iniciado bastante bien la preparación de cara al siguiente compromiso de Liga MX y que también se está tomando con mucha seriedad lo que es la justa de Concacaf, y que espera que el nivel se mantenga para dar un buen desempeño en ambos torneos.

El jugador, que debutó en el Cruz Azul en 1993, hizo ver que si se mantiene en gran forma física y futbolística, es porque se cuida y alimenta bien, además de expresar que le satisface mucho haber podido asistir a tres Copas del Mundo y cosechar dos títulos en el futbol mexicano, con Cruz Azul y Pachuca. Inició en La Máquina, después fue el portero de Tigres, Jaguares, Necaxa, San Luis y hoy se mantiene con los Tuzos,

Por último, el Conejo Pérez dijo que la idea es seguir trabajando en la institución albiazul, esta vez en las Fuerzas Básicas: “Me llama mucho la atención lo formativo; hay una invitación para estar con el área de los arqueros y no descarto una dirección deportiva, o algo así”.

