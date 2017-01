La ortografía sirve para joder a los niños: Gloria Trevi

Chihuahua.- Trevi desató críticas en Twitter ante su inconformidad con el uso de la “u” después de la “q” en la escritura. En un mensaje, con errores ortográficos, se lee lo siguiente:

“Las reglas q puso algún infame! Para joder niños como la U en medio de la E al escribir qUeso! Siendo que suena igual q la k q casi ni usamos” dijo.

Pese a que el tweet fue eliminado más tarde, pero la artista se refirió al tema de su ortografía asegurando que el “cuestionar reglas y q me ataqen x ello… es mi naturaleza!”.

En un mensaje posterior dijo: “En serio siguen sin encontrar algo más importante que defender q la u entre la q y la e o la h en zana”h”oria!? El mundo evoluciona!”. Luego acusó a muchos haber sido votantes de Donald Trump.

La cantante Gloria Trevi se lanzó en redes sociales contra los usuarios que la criticaron por escribir “naranga” en lugar de “naranja”, y aseguró que contravenir las reglas de ortografía es parte de su naturaleza.

En su cuenta de Twitter, la regiomontana escribió “a todos los eruditos de ortografía q andan por estos rumbos y están en “chock” porque ayer “escribí” vamos con B de ¡BURROS!

Luego de varios mensajes alrededor de la polémica, la cantante señaló “ya no tocaré el tema, como ven, no será x falta de wevos! si no xq tengo cosas + productivas q hacer! están en su derecho de usar la U!.

