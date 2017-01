Se une PRD a protestas por gasolinazo en caseta Sacramento

El Partido de la Revolución Democrática se sumó a las protestas por el alza al precio de las gasolinas, esta mañana militantes y simpatizantes del PRD en el estado acudieron a las instalaciones de las casetas de peaje, en particular a la de Sacramento en la carretera panamericana para tomar las instalaciones y manifestar así la clara oposición al aumento en los combustibles.

El presidente del PRD, Pavel Aguilar informó que se realizaron acciones en la carretera Panamericana, la salida a Delicias, Jiménez, Cuauhtémoc, puntos en los que se unieron a organizaciones campesinas y de otras agrupaciones para apoyar a la gente que se encuentra indignada por esta arbitrariedad del gobierno federal con este aumento que además fue mayor a lo que se esperaba.

Comentó que la gente manifiesta su aprobación al movimiento porque hay indignación, les lanzan comentarios de aprobación a la protesta cuando pasan en sus vehículos y enfatizó en que son sólo las primeras acciones a tomar porque es un movimiento nacional que derivará en otras acciones de no retroceder el gobierno federal con esa medida.

Pavel Aguilar dijo que hay presencia de elementos federales sin embargo se condujeron con respeto a la protesta, hacen su trabajo y como no se interrumpió por completo el flujo a vehículos particulares, no hubo mayor problema con los policías federales, que se han limitado a hacer su trabajo, sin reprimir la movilización, que además dejó libre el paso a los vehículos particulares, no así a los transportistas de carga pesada, a los que sí se obstruye el paso.

Finalmente dijo que es importante la reflexión sobre la indignación de la gente por el alza a la gasolina sino que se darán otros aumentos derivados de éste primer aumento.

